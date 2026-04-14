О компании Recruit Holdings Co., Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd. - японская холдинговая компания, занимающаяся предоставлением услуг по рекламе, стимулированию сбыта и подбору персонала. Компания осуществляет свою деятельность в трех бизнес-сегментах. Сегмент кадровых технологий (HR) включает в себя специализированный сайт Indeed, специализирующийся на поиске работы в Интернете, сайт объявлений о работе и корпоративной информации Glassdoor и поддерживает деятельность пользователей по поиску работы и подбору персонала. Сегмент "Медиа и решения" состоит из области продвижения продаж и области человеческих ресурсов. В области стимулирования сбыта компания предоставляет услуги и повышает эффективность управления и бизнеса в сферах жилья, брака, путешествий, еды и напитков, а также красоты. В области человеческих ресурсов Компания предоставляет услуги по поддержке деятельности пользователей по поиску работы и рекрутингу клиентов с использованием средств массовой информации Компании. Сегмент "Кадры" состоит из внутренней и зарубежной диспетчерской службы.

Текущая цена акций Recruit Holdings Co., Ltd. составляет 7028.9 JPY.

