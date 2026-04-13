Торговать Fluor - FLR CFD

О компании Fluor

Корпорация Fluor - холдинговая компания, предоставляющая услуги по проектированию, закупкам, строительству, изготовлению и модуляризации, эксплуатации, техническому обслуживанию и обеспечению целостности активов, а также управлению проектами. Ее сегменты включают энергетические решения, городские решения и решения для миссий. Сегмент "Энергетические решения" предоставляет решения для рынка энергетического перехода, включая декарбонизацию активов, улавливание углерода, переработку отходов в энергию, экологически чистые химикаты, водород, ядерную энергетику и другие низкоуглеродные источники энергии. Сегмент Urban Solutions предоставляет услуги по проектированию, закупкам и строительству (EPC) и управлению проектами для инфраструктуры, передовых технологий, наук о жизни и горно-металлургической промышленности. Сегмент Mission Solutions ориентирован на федеральные агентства правительства США и международные возможности. К ним относятся Министерство энергетики (DOE), Министерство обороны, Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями и разведывательные службы.

Текущая цена акций Fluor составляет 49.4 USD.

