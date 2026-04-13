Торговать FirstGroup PLC - FGP CFD

О компании FirstGroup PLC

FirstGroup plc является поставщиком услуг общественного транспорта в Великобритании и Северной Америке. Компания осуществляет свою деятельность через такие сегменты, как First Bus и First Rail. First Bus - оператор автобусных перевозок в Великобритании, парк которого насчитывает около 5 000 автобусов. Она обслуживает 40 городов Великобритании, включая две трети из 15 пригородов Соединенного Королевства. First Rail - железнодорожный оператор, который управляет парком из примерно 3 750 единиц железнодорожного транспорта через четыре компании по эксплуатации поездов на основе управленческих платежей, которые включают франшизы Avanti, Great Western Railway (GWR), South Western Railway (SWR) и TransPennine Express (TPE) и две пассажирские железнодорожные службы открытого доступа, а именно Hull Trains и Lumo, службу East Cost. Услуги компании включают дальние, пригородные, региональные и спальные железнодорожные перевозки. Компания предлагает свои услуги для бизнеса, образования, здравоохранения, социальных и рекреационных целей.

Текущая цена акций FirstGroup PLC составляет 1.721 GBP.

