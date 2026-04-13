О компании Eramet SA

Eramet SA - интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, расположенная во Франции. Деятельность компании распределена по трем бизнес-подразделениям: Никель, которое специализируется на добыче никелевой руды в Новой Каледонии (добыча), переработке руды для получения ферроникеля, никеля высокой чистоты, производстве химических производных никеля и производстве карбида вольфрама и кобальтовых порошков; Марганец, которое занимается добычей марганцевой руды и агломерата, переработкой руды для получения марганцевых сплавов, производством хрома высокой чистоты и упрочнителей для производства алюминия, сбором и переработкой катализаторов, используемых на нефтеперерабатывающих заводах, извлечением и повышением содержания металлов; и "Сплавы", которая специализируется на производстве штампованных деталей из титана, алюминия, сталей и сплавов на основе никеля на мощных прессах, производстве быстрорежущих сталей, специальных высокопроизводительных сталей, сплавов на основе никеля и инструментальных сталей и др.

Текущая цена акций Eramet SA составляет 49.23 EUR.

