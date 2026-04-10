Торговать Bollore SA - BOL CFD

О компании Bollore SA

Bollore SA - это французская холдинговая компания, которая ведет свою деятельность более чем в 100 странах мира. Компания осуществляет свою деятельность в нескольких подразделениях: Bollore Africa Logistics, включая экспедирование грузов, стивидорные услуги, судоходные линии и железные дороги; Bollore Logistics с присутствием на пяти континентах; Bollore Energie, поставляющая топливо и нефтепродукты на внутренний рынок; IER, разрабатывающая, производящая и продающая терминалы для контроля и считывания билетов; Пластиковые пленки для конденсаторов, конденсаторов и упаковки; Аккумуляторы и суперконденсаторы, электромобили; Autolib', которая предлагает сеть проката электромобилей; Связь и СМИ, которая запустила цифровое эфирное телевидение (DTT); Плантации, поскольку компания владеет плантациями масличной пальмы и каучука, через группу Socfin и Финансовые активы.

Текущая цена акций Bollore SA составляет 4.92 EUR.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: DermTech, Inc., ST Engineering, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Karat Packaging Inc., Industrivarden A и Stock Yards Bancorp. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.