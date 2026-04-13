Торговать Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. - FCC CFD

О компании Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) - испанская компания, занимающаяся в основном предоставлением экологических услуг. Деятельность компании разделена на четыре направления: Экологические услуги, Строительство, Водопользование и Цемент. Подразделение экологических услуг занимается уборкой улиц, содержанием городских парков и садов, утилизацией промышленных отходов, переработкой и утилизацией отходов и др. Строительное подразделение предлагает проектирование и строительство гражданских объектов, таких как автомобильные и железные дороги, аэропорты и гидротехнические сооружения, а также жилых и нежилых зданий. Подразделение водного хозяйства осуществляет интегрированный цикл управления водными ресурсами, который включает забор, очистку, обработку и распределение сточных вод. Подразделение "Цемент" производит цемент, бетон, заполнители и строительные растворы. Компания осуществляет свою деятельность через многочисленные дочерние предприятия в Европе, Северной и Южной Америке, Африке и Ближневосточном регионе.

