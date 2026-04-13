О компании EDREAMS ODIGEO, S.A.

Edreams Odigeo SA - базирующаяся в Испании туристическая онлайн-компания, работающая в основном в секторе авиаперелетов. Имея пять брендов: eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink и Liligo, компания предлагает своим клиентам предложения на регулярные рейсы, чартеры, авиалинии, отели, аренду автомобилей, круизы, пакеты отдыха и страхование путешествий. Компания работает через цифровые платформы, которые состоят из онлайн-порталов и мобильных приложений. Компания также предоставляет рекламодателям платформу для персонализированного охвата целевых рынков как на местном, так и на глобальном уровне. Компания ориентирована на адаптацию своего спектра услуг к потребностям каждого отдельного клиента. Компания имеет международное присутствие, поскольку обслуживает клиентов в 45 странах.

Текущая цена акций EDREAMS ODIGEO, S.A. составляет 3.106 EUR.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Food Empire, Ultra Cleans, Integra, Replimune, Lightbridge и Asian Pay Tv Tr. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.