Торговать DCC PLC - DCC CFD

О компании DCC PLC

DCC PLC - это базирующаяся в Ирландии международная компания, занимающаяся продажами, маркетингом и оказанием вспомогательных услуг. Компания работает примерно в 20 странах, поставляя продукты и услуги, которые используются каждый день. Компания осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: DCC LPG, DCC Retail & Oil, DCC Healthcare и DCC Technology. DCC LPG занимается продажей и маркетингом сжиженного нефтяного газа (LPG) с операциями в Европе, Азии и Соединенных Штатах Америки (США), а также розничной продажей природного газа и электроэнергии в Европе. Подразделение DCC Retail & Oil занимается продажей, маркетингом и розничной торговлей транспортным и коммерческим топливом, печным топливом и сопутствующими товарами и услугами в Европе. Подразделение DCC Healthcare занимается бизнесом в сфере здравоохранения, предоставляя продукты и услуги медицинским учреждениям и владельцам брендов товаров для красоты и здоровья. DCC Technology является партнером по продвижению продукции на рынок и цепочке поставок для мировых технологических брендов.

Текущая цена акций DCC PLC составляет 51.35 GBP.

