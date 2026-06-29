Торговать COSCO SHP SG - F83sg

О компании COSCO SHP SG

COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. является поставщиком интегрированных логистических услуг в Южной и Юго-Восточной Азии благодаря стратегическим приобретениям и инвестициям. Компания также занимается отгрузкой сухих навалочных грузов, судоремонтом и морским машиностроением, а также управлением недвижимостью через различные дочерние компании. Сегменты компании - судоходство, судоремонт и морская деятельность, логистика и управление недвижимостью. Сегменты компании работают в двух основных географических регионах: Сингапур и Малайзия. Сингапурский сегмент в основном занимается судоходством, судоремонтом и судостроительной деятельностью, логистикой, управлением недвижимостью. Сегмент компании в Малайзии сосредоточен на логистической деятельности.

Текущая цена акций COSCO SHP SG составляет 0.111 SGD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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