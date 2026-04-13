О компании Coeur Mining, Inc.

Coeur Mining, Inc. является производителем драгоценных металлов с активами, расположенными в США, Мексике и Канаде. Компания осуществляет свою деятельность через пять сегментов: Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf и рудники Silvertip. Золото-серебряный комплекс Palmarejo расположен в штате Чиуауа на севере Мексики. Компания также проводит геологоразведочные работы на территории комплекса Пальмарехо. Рочестерский карьер кучного выщелачивания, расположенный на северо-западе штата Невада. Подземный золотой рудник Кенсингтон, расположенный к северу от Джуно, Аляска. Открытый карьер кучного выщелачивания Wharf, расположенный недалеко от города Лид, штат Южная Дакота. Подземный проект по разработке серебряно-цинково-свинцового месторождения Silvertip, расположенный на севере Британской Колумбии, Канада. Кроме того, компания имеет доли в нескольких проектах по разведке месторождений драгоценных металлов в Северной Америке, включая полностью принадлежащие ей проекты Crown и Sterling в южной Неваде.

Текущая цена акций Coeur Mining, Inc. составляет 19.63 USD.

