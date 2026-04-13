О компании CMS Energy

CMS Energy Corporation - энергетическая компания, работающая преимущественно в штате Мичиган. Компания управляет своими предприятиями по характеру услуг, которые каждое из них предоставляет, и работает в основном в трех сегментах: Электроэнергетика, Газовое хозяйство и Предприятия. Сегмент "Электроэнергетика" состоит из регулируемой деятельности, связанной с производством, покупкой, распределением и продажей электроэнергии в Мичигане. Сегмент "Газовое хозяйство" включает в себя регулируемую деятельность, связанную с покупкой, передачей, хранением, распределением и продажей природного газа в Мичигане. Сегмент "Предприятия", состоящий из различных дочерних компаний, занимающихся независимым производством электроэнергии на внутреннем рынке, включая разработку и эксплуатацию возобновляемых источников энергии, а также маркетинг независимого производства электроэнергии. Полностью принадлежащая Компании дочерняя компания, CMS Enterprises Company, занимается развитием и эксплуатацией возобновляемых источников энергии, а также маркетингом независимого производства электроэнергии.

Текущая цена акций CMS Energy составляет 77.97 USD.

