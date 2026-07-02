Торговать Warner Music Group Corp. - WMG

О компании Warner Music Group Corp.

Warner Music Group Corp. является компанией, занимающейся музыкальными развлечениями. Сегменты компании включают в себя сегменты "Записываемая музыка" и "Музыкальное издательство". Сегмент "Записываемая музыка" включает в себя открытие и развитие артистов звукозаписи, а также соответствующий маркетинг, продвижение, распространение, продажу и лицензирование музыки, созданной такими артистами звукозаписи. В Соединенных Штатах бизнес сегмента "Записываемая музыка" осуществляется в основном через звукозаписывающие лейблы, такие как Atlantic Records и Warner Records. Компания также осуществляет свою деятельность через ряд дополнительных лейблов, включая Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics и Warner Music Nashville. Сегмент музыкального издательства сосредоточен на маркетинге, продвижении, распространении и лицензировании конкретной записи музыкальной композиции. Деятельность сегмента музыкального издательства осуществляется через Warner Chappell Music, глобальную компанию по изданию музыки.

Текущая цена акций Warner Music Group Corp. составляет 27.92 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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