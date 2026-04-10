О компании CHEMRING GROUP PLC ORD 1P

Chemring Group PLC - компания по разработке технологических решений, расположенная в Великобритании. Компания занимается разработкой критически важных решений, которые защищают и обеспечивают потребности своих клиентов. Компания предлагает свои решения оборонным организациям и агентствам безопасности, а также коммерческим рынкам, таким как космос и транспорт. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: Сенсоры и информация и Противодействия и энергетика. Сегмент Sensors & Information занимается разработкой и производством оборудования для обнаружения взрывоопасных предметов (EHD), оборудования для обнаружения химических и биологических угроз, электронных средств противодействия и технологий защиты сетей. Сегмент Countermeasures & Energetics занимается разработкой и производством расходуемых средств противодействия для воздушных и морских платформ, устройств с приводом от патронов и ракет, пиротехнических устройств для запуска и развертывания спутников, компонентов ракет, топлива, подсистем разделения, приводов и энергетических материалов.

Текущая цена акций Chemring Group Plc составляет 5.4345 GBP.

