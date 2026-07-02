Торговать Vistra Energy Corp. - VST

О компании Vistra Energy Corp.

Vistra Corp. является холдинговой компанией, которая осуществляет интегрированный розничный бизнес и производство электроэнергии преимущественно на рынках США. Компания осуществляет свою деятельность через шесть сегментов: Розничная торговля, Техас, Восток, Запад, Закат и Закрытие активов. Розничный сегмент занимается розничной продажей электроэнергии и природного газа жилым, коммерческим и промышленным потребителям. Техасский и Восточный сегменты занимаются производством электроэнергии, оптовой продажей и закупкой энергии, управлением товарными рисками, производством топлива и управлением топливной логистикой. Западный сегмент представляет результаты деятельности на рынке независимого системного оператора Калифорнии (CISO), включая разработку проектов аккумуляторных систем хранения энергии (ESS) на электростанциях Moss Landing и Oakland. Сегмент "Закат" состоит из генерирующих станций с объявленными планами вывода из эксплуатации. Сегмент "Закрытие активов" занимается выводом из эксплуатации и рекультивацией выведенных из эксплуатации электростанций и шахт.

Текущая цена акций Vistra Energy Corp. составляет 152.07 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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