О компании Boston Properties Reit

Boston Properties, Inc. является самоуправляемым и самоуправляемым инвестиционным трастом недвижимости (REIT). Компания разрабатывает, владеет и управляет преимущественно офисной недвижимостью класса А в Соединенных Штатах. Ее сегменты по географическим районам включают Бостон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл и Вашингтон, округ Колумбия. Сегменты по типу недвижимости включают офисные, жилые и гостиничные. Компания владела или имела доли в приблизительно 201 объекте коммерческой недвижимости общей площадью около 52,8 млн. чистых арендопригодных квадратных футов преимущественно офисной недвижимости класса "А", включая девять объектов в стадии строительства/перепланировки общей площадью около 3,4 млн. чистых арендопригодных квадратных футов. В состав недвижимости Компании входят 182 объекта офисной недвижимости (включая девять объектов на стадии строительства/редевелопмента), одна гостиница, 12 объектов торговой недвижимости, шесть объектов жилой недвижимости и одна гостиница. База арендаторов включает такие отрасли, как технологии и СМИ, юридические услуги и науки о жизни.

Текущая цена акций BXP Inc составляет 52.7 USD.

