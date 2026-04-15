О компании Pbf Energy Cl A

PBF Energy Inc. является холдинговой компанией. Она является независимым нефтепереработчиком и поставщиком небрендированного транспортного топлива, печного топлива, сырья для нефтехимии, смазочных материалов и других нефтепродуктов в США. Компания работает в двух сегментах: Переработка и Логистика. Сегмент переработки владеет и управляет примерно шестью нефтеперерабатывающими заводами. На каждом из своих НПЗ компания производит различные виды продукции, включая бензин, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы (ULSD), печное топливо, реактивное топливо, смазочные материалы, нефтехимические продукты и асфальт. Компания реализует свою продукцию на северо-востоке, среднем западе, побережье Мексиканского залива и западном побережье США, а также в других регионах США, Канаде и Мексике, и имеет возможность отправлять продукцию по другим международным направлениям. Сегмент логистики владеет или арендует, эксплуатирует, разрабатывает и приобретает сырую нефть и нефтепродукты, терминалы, трубопроводы, хранилища и аналогичные логистические активы. Нефтеперерабатывающие заводы компании расположены в Полсборо, штат Огайо, и Толедо,

Текущая цена акций Pbf Energy Cl A составляет 40.32 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: DraftKings Inc., Shinsei Bank, Limited, Apax Global Alpha Ltd, FuelCell Energy, Inc., Altair Engineering Inc. и Discovery Limited. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.