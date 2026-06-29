Торговать Boustead - F9Dsg

О компании Boustead

Boustead Singapore Limited - сингапурская инвестиционная холдинговая компания. Компания является поставщиком инженерных услуг и технологий, связанных с инфраструктурой. Компания осуществляет свою деятельность через пять сегментов: Энергетическое машиностроение, Недвижимость, Геопространство, Здравоохранение и Штабная деятельность. Сегмент энергетического машиностроения включает проектирование, инжиниринг и поставку систем, в том числе отопительных систем, установок рекуперации отработанного тепла, систем управления технологическими процессами, установок очистки воды и сточных вод для нефтегазовой, нефтехимической и энергетической промышленности. Сегмент "Недвижимость" включает проектирование, строительство и развитие бизнес-парков и промышленных комплексов. Сегмент геопространственных технологий включает дистрибуцию и профессиональные услуги в области геопространственных технологий Esri. Сегмент "Здравоохранение" включает дистрибуцию и услуги по медицинским решениям, направленным на борьбу с хроническими заболеваниями. Деятельность штаб-квартиры включает управление подразделениями группы с целью максимизации прибыли акционеров.

Текущая цена акций Boustead составляет 1.9979 SGD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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