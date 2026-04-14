Торговать Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - 4519 CFD

О компании Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. является японской компанией, занимающейся в основном исследованиями, разработкой, производством, продажей, импортом и экспортом фармацевтической продукции. Фармацевтическая продукция и медицинские изделия для пациентов включают ACTEMRA, Avastin, ALAGLIO, Aresensa, Kadosaira, Gazaiba, Seruseputo, Zeruborafu, Zeroda, Taruseba, Tecentoriku, Pajeta и другие продукты. Продукция в основном применяется для лечения рака, заболеваний почек, трансплантации почек, заболеваний костей и суставов, таких как ревматоидный артрит, остеопороз, остеоартрит коленного сустава и локомоторный синдром, грипп, гемофилия и другие заболевания. Компания также занимается предоставлением управленческих услуг, услуг по транспортировке и хранению, а также услуг по исследованию литературы по информации о лекарствах. Компания работает на внутреннем рынке и на зарубежных рынках, включая Швейцарию, Великобританию, Германию, Францию, Китай, Сингапур, Корею и США.

Текущая цена акций Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. составляет 8507 JPY.

