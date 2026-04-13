Торговать Best Buy - BBY CFD

О компании Best Buy

Best Buy Co., Inc. является поставщиком потребительских технологических товаров и услуг. Компания предлагает своим клиентам различные товары и услуги, включая компьютерную технику и мобильные телефоны, бытовую электронику, технику, развлечения и другие товары. Услуги компании включают консультации, доставку, дизайн, медицинские услуги, установку, членство, ремонт, настройку, техническую поддержку и гарантийное обслуживание. Сегментами деятельности компании являются внутренний и международный. Внутренний сегмент включает деятельность во всех штатах, округах и территориях США под различными торговыми марками, включая Best Buy, Best Buy Business, Current Health, Best Buy Health, CST, Geek Squad, GreatCall, Lively, Magnolia и Pacific Kitchen and Home, а также доменные имена bestbuy.com и greatcall.com. Международный сегмент включает все операции в Канаде под торговыми марками Best Buy, Best Buy Express, Best Buy Mobile и Geek Squad, а также доменное имя bestbuy.ca.

Текущая цена акций Best Buy составляет 60.44 USD.

