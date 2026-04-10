О компании BAE Systems plc

BAE Systems plc - компания, специализирующаяся на оборонной, аэрокосмической промышленности и безопасности. Компания осуществляет свою деятельность через пять сегментов. Сегмент "Электронные системы" включает в себя деятельность компании в области электроники в Соединенных Штатах и Великобритании. Сегмент "Кибер и разведка" включает в себя бизнес по разведке и безопасности в США и бизнес по прикладной разведке в Великобритании и охватывает деятельность компании в области кибербезопасности, безопасности правительства, коммерческой и финансовой безопасности. Сегмент "Платформы и услуги (США)", деятельность которого осуществляется в США, Великобритании и Швеции, производит боевые машины, оружие и боеприпасы. Авиационный сегмент включает в себя авиационную деятельность компании в Великобритании для европейского и международного рынков, программы в США, а также ее деятельность в Саудовской Аравии и Австралии, вместе с долей в совместном предприятии MBDA Holdings SAS (MBDA). Морской сегмент включает в себя морскую и сухопутную деятельность компании, базирующуюся в Великобритании.

Текущая цена акций BAE Systems plc составляет 21.918 GBP.

