О компании Sodexo

Sodexo SA - французская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг. Она осуществляет свою деятельность через три основных сегмента: Услуги на местах, Услуги по льготам и вознаграждениям и Персональные и домашние услуги. On-site Services предоставляет индивидуальные услуги на месте, такие как организация питания, дизайн рабочих мест, стерилизация медицинского оборудования, услуги по приему и уборке для предприятий и администраций, здравоохранения и пожилых людей и образования. Benefits & Rewards Services предоставляет настраиваемые услуги для бизнес-клиентов для повышения вовлеченности, признания, баланса между трудовой деятельностью и личной жизнью, управления поездками и расходами, здоровья и благополучия. Personal & Home Services охватывает три направления: услуги по уходу за детьми, предназначенные для заботы о самых маленьких детях; консьерж-услуги, направленные на повышение уровня развития и благополучия сотрудников клиентов на рабочем месте; услуги по уходу на дому для пожилых людей и взрослых, которые хотят сохранить свою независимость, наслаждаясь комфортом своего дома. Компания работает по всему миру.

Текущая цена акций Sodexo составляет 40.15 EUR.

