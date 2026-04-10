О компании Aurora Innovation, Inc.

Aurora Innovation, Inc., ранее Reinvent Technology Partners Y, является компанией, занимающейся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. Ее продукт, Aurora Driver, представляет собой платформу, объединяющую программное обеспечение, аппаратные средства и сервисы передачи данных для автономного управления пассажирскими автомобилями, легкими коммерческими автомобилями и тяжелыми грузовиками. Aurora Driver включает в себя Aurora Horizon и Aurora Connect. Aurora Horizon - это услуга автономного вождения, предназначенная для перевозчиков и частных автопарков. Ее Aurora Connect предлагает услуги сети ride-hailing. Aurora Driver состоит из датчиков, программного обеспечения и компьютера. Разработанный на заказ набор датчиков включает в себя лидар FirstLight, радар дальнего обнаружения и камеры, которые работают вместе для создания трехмерной картины мира. Маяк Aurora Beacon отслеживает состояние грузовика и ситуации на дороге. Система Aurora Shield дополняет работу Aurora Driver и пользователей, предоставляя помощь на дороге, аппаратную поддержку, а также пакеты услуг и технического обслуживания автомобиля.

Текущая цена акций Aurora Innovation, Inc. составляет 4.1385 USD.

