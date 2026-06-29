Торговать Inovio Pharmaceuticals, Inc. - INO

О компании Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INOVIO) - биотехнологическая компания. Компания сосредоточена на выводе на рынок разработанных лекарств и вакцин на основе дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) для защиты людей от инфекционных заболеваний, включая COVID-19, и для лечения людей с раком и заболеваниями, связанными с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Конвейер ДНК-лекарств состоит из трех типов кандидатов в продукты, а именно профилактических ДНК-вакцин, терапевтических ДНК-иммунотерапий и ДНК-кодированных моноклональных и биспецифических антител (dMAbs и dBTAs), в которых используются два компонента интегрированной платформы INOVIO - SynCon и CELLECTRA. Технология SynCon компании создает оптимизированные плазмиды. Интеллектуальные устройства доставки CELLECTRA компании INOVIO облегчают проникновение препаратов ДНК в клетку. ДНК-препараты SynCon предназначены для создания антиген-специфических антител и Т-клеточного ответа.

Текущая цена акций Inovio Pharmaceuticals, Inc. составляет 1.0721 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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