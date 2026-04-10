О компании Ashtead Group PLC

Ashtead Group PLC - базирующаяся в Великобритании компания по аренде оборудования, торгующая под брендом Sunbelt Rentals с сетями в США, Канаде и Великобритании. Компания сдает в аренду разнообразное строительное, промышленное и общее оборудование различного назначения разнообразной клиентской базе. Подразделения компании включают Sunbelt US, Sunbelt UK и Sunbelt Canada. Компания управляет примерно 861 магазином в США, 77 магазинами в Канаде и примерно 188 магазинами в Великобритании. Оборудование компании может использоваться для подъема, питания, генерации, перемещения, рытья, уплотнения, бурения, поддержки, очистки, накачивания, направления, отопления и вентиляции. Компания приобретает ряд оборудования у производителей и сдает его в краткосрочную аренду ряду клиентов. Она также продает старое оборудование на рынке подержанного оборудования. Арендный парк компании включает в себя от небольших ручных инструментов до разнообразного строительного оборудования.

Текущая цена акций Sunbelt Rentals Holdings Inc составляет 49.55 GBP.

