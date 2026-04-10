О компании AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

AMG Advanced Metallurgical Group NV базируется в Нидерландах и производит специальные металлы, минеральные продукты и соответствующие системы вакуумных печей. Компания предоставляет решения по сокращению выбросов углекислого газа (CO2) для различных отраслей промышленности и осуществляет свою деятельность в двух сегментах: Критические материалы и Инжиниринг. Сегмент "Критические материалы" специализируется на производстве специальных металлов, сплавов и высокоэффективных материалов, включая основные алюминиевые сплавы и порошки, титановые сплавы и покрытия, металлический хром, феррованадий, сурьму, тантал, ниобий, металлический кремний и природный графит. Сегмент машиностроения управляет установками вакуумной термообработки и включает в себя проектирование и производство вакуумных печей, включая вакуумный переплав, плавку и кристаллизацию солнечного кремния, вакуумную индукционную плавку, вакуумную термообработку и закалку газом высокого давления, покрытие и спекание турбинных лопаток. Компания представлена, в частности, в Германии, США, Бразилии и Китае.

Текущая цена акций AMG Advanced Metallurgical Group N.V. составляет 33.2 EUR.

