Торговать Alliant Energy - LNT

О компании Alliant Energy

Alliant Energy Corporation работает как регулируемая холдинговая компания коммунальных услуг, принадлежащая инвесторам. Компания сосредоточена на предоставлении регулируемых услуг электроснабжения и природного газа своим клиентам на Среднем Западе через свои дочерние компании Interstate Power and Light Company (IPL) и Wisconsin Power and Light Company (WPL). Сегменты компании включают коммунальные услуги, а также ATC Holdings, некоммунальные услуги, материнскую компанию и прочие. Сегмент коммунальных услуг включает деятельность IPL и WPL, которые в основном обслуживают розничных потребителей в штатах Айова и Висконсин. Коммунальный бизнес включает коммунальные электрические операции, коммунальные газовые операции и коммунальные прочие операции, которые включают паровые операции и нераспределенную часть коммунального бизнеса. Сегмент ATC Holdings, Non-utility, Parent and Other включает деятельность Alliant Energy Finance, LLC (AEF) и ее дочерних компаний, материнской компании Alliant Energy и любые консолидирующие корректировки материнской компании Alliant Energy.

Текущая цена акций Alliant Energy составляет 77.17 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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