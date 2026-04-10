Торговать Alaska Air Group - ALK CFD

О компании Alaska Air Group

Alaska Air Group, Inc. занимается эксплуатацией авиалиний. Компания управляет двумя авиакомпаниями - Alaska и Horizon. В состав компании также входит McGee Air Services, поставщик авиационных услуг. Компания осуществляет свою деятельность в трех сегментах: Mainline, Regional и Horizon. Сегмент Mainline включает регулярные авиаперевозки пассажиров и грузов на реактивных самолетах Boeing или Airbus авиакомпании Alaska по всей территории США, а также в некоторых районах Канады, Мексики, Коста-Рики и Белиза. Региональный сегмент включает в себя регулярные авиаперевозки пассажиров авиакомпании Horizon и других сторонних перевозчиков на более короткие расстояния в пределах США и Канады в соответствии с договорами о покупке мощностей (CPA). Сегмент Horizon включает в себя мощности, проданные компании Alaska в рамках CPA. Магистральные операции включают рейсы на самолетах Boeing 737 (B737) и Airbus A320 (A320 и A321neo), предлагаемые Alaska. Региональные операции состоят в основном из рейсов, выполняемых Horizon и SkyWest.

Текущая цена акций Alaska Air Group составляет 39.41 USD.

