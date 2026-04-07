Торговые стратегии ALMA

Существует несколько способов использования индикатора ALMA в торговле. К примеру, стратегию можно использовать для анализа трендов или в паре с другими техническими инструментами для получения более полной картины.

Как использовать индикатор ALMA в торговле?

Определение тренда

Скользящая средняя Arnaud Legoux помогает определить направление ценового тренда, показывая, является ли он бычьим (восходящим) или медвежьим (нисходящим).

Когда нижняя точка каждой свечи на ценовом графике находится ниже линии ALMA, это говорит о потенциальном медвежьем тренде. И наоборот, если нижняя точка находится выше линии ALMA, это указывает на возможный бычий тренд.

При этом чем больше расстояние между свечами и линией ALMA, тем сильнее тренд. Уменьшение разрыва между ними может сигнализировать о возможном развороте тренда.

Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.

Разворот тренда

Как отмечалось ранее, когда скользящая средняя линия Arnaud Legoux начинает менять направление относительно ценового графика, это может служить ранним предупреждением о потенциальном развороте тренда.

Например, если цена переходит от постоянного нахождения над линией ALMA (что указывает на бычий тренд) к пересечению под ней, это может сигнализировать о переходе к медвежьему тренду. Аналогично, если цена переходит от постоянного нахождения ниже линии ALMA (означающего медвежий тренд) к пересечению выше нее, это может свидетельствовать о переходе к бычьему тренду.

Перемещение линии ALMA снизу вверх над графиком цены сигнализирует о потенциальном развороте тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Скользящая средняя Arnaud Legoux также может служить динамической поддержкой и сопротивлением, поскольку она способна адаптироваться к изменяющемуся ценовому действию.

Когда цена находится выше линии ALMA, она может выступать в качестве уровня поддержки, предполагая, что цена может отскочить от линии и пойти выше. И наоборот, когда цена находится ниже линии ALMA, она может выступать в качестве уровня сопротивления, указывая на то, что цена может столкнуться с понижающим давлением и развернуться вниз.

Трейдеры, придерживающиеся этой стратегии, могут рассматривать длинную позицию, когда цена приближается к линии ALMA сверху, трактуя ее как потенциальный уровень поддержки. Аналогичным образом, они могут рассматривать короткую позицию, когда цена приближается к линии ALMA снизу, трактуя ее как потенциальный уровень сопротивления.

Сочетание с другими индикаторами

Скользящую среднюю Arnaud Legoux можно сочетать с другими скользящими средними с различными методами расчета и таймфреймами, чтобы улучшить торговые стратегии и потенциально повысить качество сигналов. Он также может использоваться в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), индикатор параболический остановки и разворота (SAR), и Линии Боллинджера® для подтверждения тренда и определения его силы.