Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая также известна как экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA), экспоненциальное скользящее среднее и экспоненциально взвешенное скользящее среднее, является одним из классических инструментов технического анализа. Это такой тип скользящей средней (MA), которая придает больший вес и значимость наиболее свежим данным. EMA в трейдинге используется для определения главного тренда на рынке, дополнительно информируя об уровнях поддержки и сопротивления для возможности совершения сделки. Чтобы понять концепцию экспоненциальной скользящей средней EMA, вспомним, что такое обычная скользящая средняя SMA.

Метод скользящей средней (или метод скользящих средних) очень популярен в трейдинге. Скользящие средние отображают среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени. Существует несколько типов скользящих средних, которые различаются по способу оценки точек данных или по их значимости.

Как найти скользящее среднее? Простую SMA можно рассчитать, разделив сумму цен закрытия актива за определенный период времени (например, за 10 дней) на этот период времени. Таким образом вы найдете 10-дневную SMA. Это и есть формула скользящего среднего, которая представляет собой среднее арифметическое заданных значений.

Если посмотреть на график с простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней, то можно и не увидеть различий. Однако «под капотом» есть несколько ключевых отличий.

Экспоненциальная скользящая средняя, или EMA — это линия на ценовом графике, основанная на математической формуле для сглаживания ценового движения. Придавая больший вес недавней цене и меньший вес старым ценам, EMA быстрее адаптируется к последним изменениям на рынке, чем SMA, для которой все цены имеют одинаковый вес.

EMA-индикатор может показаться крайне сложным для расчета. Но хорошая новость в том, что большинство торговых платформ предлагают графики, которые выполняют эту работу за вас. Поэтому вы можете просто выбрать EMA из списка индикаторов и наложить его на актуальный график цены инструмента.

Вы также можете настроить количество периодов, за которые EMA должна рассчитываться. Периоды 50, 100 и 200 обычно используются трейдерами, которые отслеживают ценовые действия за месяцы или годы. С другой стороны, 12- и 26-дневные ЕМА популярны для дневной торговли.

Экспоненциальная скользящая средняя — это универсальный торговый инструмент, который работает на всех рынках, включая акции, индексы, валюты, товары и криптовалюты.

Кто придумал индикатор экспоненциальная скользящая средняя?

Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С. Холта (“Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages” by Charles C. Holt), которая была опубликована в 1957 г. Обеспечивая систематическую разработку прогнозирующих выражений для экспоненциально взвешенных скользящих средних, метод, описанный в книге, использовался в различных отраслях для изучения трендов и структур ошибок.

В начале 1960-х годов первым, кто использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на акции, был П. Н. Хаурлан (P. N. Haurlan), технический менеджер JPL в Пасадене, США, который применил EMA при разработке систем слежения за ракетами. Благодаря доступу к компьютеру, он мог анализировать фондовый рынок во время простоев на работе. Успешно применив EMA к фондовому рынку, он не назвал их «экспоненциальными скользящими средними»; вместо этого он назвал их «ценностями тренда». Хаурлан позже смоделировал EMA своего Индекса Хаурлана. Его работа сыграла большую роль в создании осциллятора Макклеллана и Индекса суммирования, который включает экспоненциальное сглаживание данных роста/падения.

Почему экспоненциальные скользящие средние полезны для трейдеров?

Индикатор экспоненциальная скользящая средняя уменьшает путаницу ежедневных ценовых действий и помогает сократить шум, снижая задержку по времени и устраняя искажение информации, которая больше не релевантна. Кроме того, он сглаживает цену и выявляет тренд, показывая паттерны, которые вы, возможно, пропустили. EMA также достаточно надежна и точна в прогнозировании будущих изменений рыночной цены.

Повышенная чувствительность EMA иногда делает ее уязвимой для ложных сигналов. Но это скорее хорошо, чем плохо. Для трейдеров, которые предпочитают торговать на быстро меняющихся рынках или на внутридневных трендах, EMA подходит идеально. Иногда она даже используется для определения искажений в торговле: если ЕМА на дневном графике показывает сильный восходящий тренд, стратегия дневного трейдера может заключаться в том, чтобы торговать только в лонг на внутридневном графике.

Важно отметить, насколько быстрее EMA реагирует на изменение цены, тогда как SMA порой отстает. По этой причине EMA также более применима на волатильных рынках.

Торговля с EMA

Как и большинство других скользящих средних, EMA больше подходит для трендовых рынков. Если рынок находится в устойчивом и сильном восходящем тренде, линия индикатора также будет отображать восходящий тренд, и наоборот.

Опытный трейдер отслеживает не только направление линии EMA, но также отношение скорости изменения между соседними столбцами графика. Например, когда ценовое движение сильного восходящего тренда начинает сглаживаться и разворачиваться, скорость изменения EMA от одного столбца к другому начинает уменьшаться, пока линия индикатора не сгладится вообще, и тогда скорость изменения становится равной нулю.

Из-за запаздывающего эффекта к этому моменту ценовое действие уже должно измениться. Таким образом, последовательное снижение скорости изменения EMA само по себе может быть индикатором, который может быть сглаживать недостатки запаздывания скользящих средних.

12- и 26-дневные ЕМА являются наиболее популярными для анализа в краткосрочном и среднем периодах, в то время как 50- и 200-дневные ЕМА используются в качестве индикаторов для долгосрочных трендов. Индикатор EMA также служит основой осциллятора схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и Процентного ценового осциллятора (PPO).

Можно экспериментировать с использованием экспоненциальной скользящей средней во многих отношениях, но профессиональные трейдеры предпочитают, чтобы торговля с EMA имел простые формы:

Следование тренду. По сути, вы используете EMA, чтобы отслеживать основной тренд и действовать в соответствии с ним. Если акция не закрывается выше среднего, вы остаетесь в сделке.

Динамическая поддержка и сопротивление. Периоды EMA, такие как 50- или 200-дневные, могут служить зонами поддержки и сопротивления, на основе которых можно строить торговую стратегию и принимать решения.

Пересечения скользящих средних. Используя два различных экспоненциальных пересечения скользящих средних, вы можете генерировать сигналы к покупке и к продаже. Кроссовер EMA указывает на изменение импульса и тренда. Когда EMA с более коротким периодом пересекает EMA с более длинным периодом, это указывает на бычий сигнал; если наоборот - медвежий сигнал. Во многих случаях цена актива повторно тестирует линию EMA, которая находится подальше, после успешного пересечения EMA. Как правило, область между двумя EMA является хорошим местом для входа в позицию в направлении тренда.

Простота применения и интерпретации скользящей средней позволяет одновременно наносить на график несколько различных линий EMA. Это преимущество, которого нет у многих других технических индикаторов. EMA лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения значительных рыночных движений и оценки их достоверности.

Заключение

В заключение, индикатор EMA является торговым инструментом, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Будучи более чувствительной альтернативой SMA, EMA при расчёте придаёт больший вес последним ценовым данным, что делает его особенно эффективным для анализа текущих рыночных условий.

Тем временем стратегии, основанные на EMA, такие как наблюдение за направлением EMA, использование двух EMA для анализа пересечений, а также комбинирование EMA с другими индикаторами, такими как RSI и MACD, могут помочь трейдерам в процессе принятия решений.

Важно учитывать психологию торговли и применять методы управления рисками. Всегда проводите собственный анализ перед началом торговли и никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.

