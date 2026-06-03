10 самых торгуемых валют

Самыми торгуемыми валютами в мире являются доллар США (USD), затем евро (EUR), японская иена (JPY) и британский фунт стерлингов (GBP). Эти валюты доминируют на мировом рынке Форекс благодаря своей стабильности, ликвидности и влиянию на международных рынках. Каждая из них играет уникальную роль, на которую часто влияют соответствующие центральные банки, экономические условия и мировая торговля.

Давайте рассмотрим топ-10 валют, а также причины их популярности в трейдинге, основные валютные пары, в которых они представлены, и ключевые факторы, которые делают их важными для рынка Форекс. Приведенная ниже статистика взята из последнего трехгодичного отчета Банка международных расчетов (BIS) за 2022 год. Этот банк считается ведущим источником первичной информации такого рода.

На приведенном ниже графике показаны самые торгуемые валюты в мире, согласно этим данным. Обратите внимание, что в сумме эти проценты достигают 200, учитывая характер валют, которые торгуются парами.

Доллар США (USD)

Крупнейшей валютой в мире по объему торгов является доллар США. Средний ежедневный объем торгов в 2022 году составил $6,6 трлн. Такой высокий объем отражает его участие почти в 88% мировых валютных операций, что подчеркивает доминирующее положение доллара в международных финансах. Его положение в качестве основной мировой резервной валюты придает ему уникальную ликвидность и стабильность, а также привязку к основным валютным парам, таким как EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD. На динамику доллара часто влияют экономические показатели США, политика Федеральной резервной системы (FED) и геополитические события. Немаловажным является и тот факт, что цены на многие сырьевые товары, включая нефть и золото, указаны в долларах США.

Евро (EUR)

В 2022 году средний ежедневный объем торгов по евро составил $2,29 трлн. Евро представлен в 20 европейских странах и является второй самой торгуемой валютой в мире. Стоимость евро определяется Европейским центральным банком (ECB), экономическими условиями в ЕС и различными политическими факторами.Основная торговая пара евро – EUR/USD, она высоколиквидная и влиятельная. Это одна из самых активных пар, которая служит ключевым показателем силы евро по отношению к доллару.

Японская иена (JPY)

Японская иена является третьей самой торгуемой валютой. Средний ежедневный объем торгов в 2022 году составил $1,25 трлн. Это самая торгуемая валюта в Азии и символ стабильности на мировых рынках. Благодаря низким процентным ставкам в Японии иена является основной валютой для «кэрри-трейда» – это торговая стратегия, при которой инвесторы занимают иену для инвестирования в высокодоходные валюты. На стоимость иены в значительной степени влияют политика Банка Японии (BoJ), экономические данные Японии и региональная экономика Азии. Пара USD/JPY остается одной из самых торгуемых валютных пар в мире.

Британский фунт стерлингов (GBP)

В 2022 году среднесуточный объем торгов британским фунтом составил $968 млрд, благодаря чему иена стала четвертой самой торгуемой валютой в мире.Эта валюта одна из старейших и самых торгуемых, ее часто называют «стерлингом». Фунт стерлингов известен (GBP) своей волатильностью и чувствителен к событиям, которые происходят в Великобритании, от изменений политики Банка Англии (BoE) и экономических данных до политических событий, включая Брексит. GBP/USD, или «кабель», – популярная и часто очень волатильная пара, за которой внимательно следят из-за резких колебаний цены.

Канадский доллар (CAD)

Объем торгов канадским долларом (его еще называют «луни») в 2022 году составил около $526 млрд. Это тесно связано с ценами на нефть, учитывая статус Канады как крупного экспортера нефти. Канадский доллар, как правило, следует тенденциям цен на сырую нефть, что делает его привлекательным для трейдеров, которые специализируются на сырьевых товарах. На стоимость канадского доллара также влияют политика Банка Канады (BoC), экономические данные и условия в США.Пара USD/CAD является одной из наиболее часто торгуемых валютных пар. Это отражает тесные экономические связи между США и Канадой.

Австралийский доллар (AUD)

В 2022 году среднесуточный объем торгов австралийским долларом составил $478 млрд. Эта валюта привязана к сырьевым товарам, и на нее сильно влияет экспорт таких товаров, как железная руда, уголь и природный газ. Канадский доллар популярен среди трейдеров, которые хотят изучить азиатско-тихоокеанские и мировые тенденции в области сырьевых товаров. На канадский доллар влияют цены на сырьевые товары, экономика Китая и политика Резервного банка Австралии (РБА).AUD/USD – широко торгуемая пара, которая пользуется популярностью из-за своей чувствительности к глобальным рисковым настроениям.

Швейцарский франк (CHF)

В 2022 году ежедневный объем торгов швейцарским франком составил около $389 млрд. Его часто рассматривают как «валюту-убежище», которая привлекает трейдеров во времена глобальной неопределенности. Чтобы курс франка сильно не повышался, его тщательно контролирует Швейцарский национальный банк (SNB). Швейцарский франк (CHF) – это уникальная валюта благодаря своей репутации как актива-убежища, а также стабильной экономике Швейцарии и низкой инфляции.USD/CHF и EUR/CHF являются основными парами, которые используются для торговли франками.

Китайский юань (CNY)

С ростом экономического влияния Китая китайский юань приобретает все большее значение на мировых валютных рынках. Несмотря на то, что юань не является полностью конвертируемым, он используется в крупных торговых сделках, особенно с Азией и развивающимися рынками. Народный банк Китая (PBOC) управляет стоимостью юаня посредством контролируемого обращения. По мере того как Китай расширяет свою торговую сеть, объемы продаж пары USD/CNY и других валютных пар с юанем продолжают расти.

Гонконгский доллар (HKD)

Гонконгский доллар входит в число самых торгуемых валют, в первую очередь благодаря положению Гонконга в качестве крупного финансового центра в Азии и его тесным торговым связям с материковым Китаем. Гонконгский доллар (HKD) привязан к доллару США в узком диапазоне (7,75–7,85 HKD за доллар США), и эта стабильность привлекает международные инвестиции и поддерживает высокие объемы торгов. Ежедневный объем торгов этой валютой значителен, и во многом он обусловлен обширным сектором финансовых услуг Гонконга, а также его тесной связью с экономикой материкового Китая.

Новозеландский доллар (NZD)

Новозеландский доллар (NZD) является основной товарной валютой, тесно связанной с устойчивым экспортом сельскохозяйственной продукции и энергоносителей Новой Зеландии, особенно молочных продуктов, мяса и лесной продукции. Этой валютой управляет Резервный банк Новой Зеландии, а на его стоимость влияют колебания мировых цен на сырьевые товары. Новозеландский доллар (NZD) особенно популярен среди трейдеров, которые хотят получить доступ к рынку Азиатско-Тихоокеанского региона без волатильности, наблюдаемой в некоторых крупных азиатских экономиках. Среднесуточный оборот NZD подчеркивает его важность на рынке Форекс как промежуточной валюты для торговли и инвестиций в этом регионе.

Где можно подробнее узнать о наиболее торгуемых валютах?

Чтобы подробнее узнать о наиболее торгуемых валютах мира, вы можете следить за последними изменениями на рынке Форекс от наших экспертов-аналитиков, а также ознакомиться с нашим гайдом по торговле на рынке Форекс для более широкого понимания того, как работают валюты. Также для того, чтобы получить глубокое представление о глобальной валютной активности, можно ознакомиться с трехлетним обзором центрального банка от Банка международных расчетов (BIS). Такие крупные банки, как JP Morgan и Goldman Sachs, тоже часто публикуют валютный анализ, а в отчете МВФ о глобальной финансовой стабильности освещаются макроэкономические тенденции.