IPO Discord – как торговать акциями Discord
Подробнее о Discord и предстоящем IPO компании. Также, о потенциальных факторах влияния на цену, и о том, как торговать акциями Discord через CFD после выхода на биржу.
Когда состоится IPO Discord?
По состоянию на апрель 2025 года Discord официально не объявляла дату первичного предложения акций (IPO). Но после серии финансирования на поздних стадиях и растущего интереса со стороны инвесторов с начала 2024 года все чаще появляются слухи о том, что компания может стать публичной в 2025 году. Ожидается, что Discord выйдет на фондовую биржу Nasdaq, но сроки зависят от рыночных условий и внутренних показателей эффективности.
Факторы, от которых зависят сроки IPO:
- Финансовые перспективы: Годовая выручка Discord превысила $600 млн. Компания также стремится выйти на прибыльность до листинга, что стало бы ключевым фактором во время IPO.
- Интерес инвесторов: на частных рынках оценка Discord достигла $15 млрд, что говорит о высоком спросе со стороны инвесторов. Условия на рынке технологий: в 2025 году ожидается повышение активности в отношении IPO. В связи с этим есть вероятность, что Discord попытается извлечь выгоду из благоприятных настроений и динамики в технологическом секторе.
- Условия на рынке технологий: в 2025 году ожидается повышение активности в отношении IPO. В связи с этим есть вероятность, что Discord попытается извлечь выгоду из благоприятных настроений и динамики в технологическом секторе.
Что такое Discord?
Discord – это американская коммуникационная платформа с голосовым, видео- и текстовым чатом, адаптированным для онлайн-сообществ. Первоначально данная платформа была запущена в 2015 году в качестве инструмента для геймеров. С течением времени она стала основным центром для творцов, любителей, педагогов и профессиональных групп.
Ключевые события в истории Discord
- 2015Основание платформы Джейсоном Цитроном и Стэном Вишневским как инструмента голосового общения для геймеров.
- 2020Ребрендинг в платформу для более широкого сообщества, которая выходит за рамки игровой аудитории.
- 2021Отказ от предложения о продаже за $12 млрд от Microsoft, что указывает на намерение провести IPO.
- 2023Ежемесячный охват 150+ млн активных пользователей и внедрение инструментов монетизации серверов.
- 2024Увеличивающийся спрос по всему миру. По данным компании выручка превысила $600 млн.
- 2025Ожидаемое IPO с оценочной стоимостью от $10 до $15 млрд, с предполагаемым листингом на фондовой бирже Nasdaq.
Ключевые особенности Discord
- Голосовой и видео-чатСвязь с низкой задержкой для сообществ, игр и мероприятий.
- Текстовые каналы и темыНастраиваемые серверы с инструментами модерации и расширенными возможностями обмена сообщениями.
- Боты и интеграцииСторонние инструменты для автоматизации, развлечения и управления деятельностью сообщества.
- Подписка на NitroПлатные функции, включая видео с HD-разрешением, повышение производительности сервера и пользовательские эмодзи.
- Инструменты монетизацииПодписки на сервер и премиум-членство для создателей и сообществ.
Discord – частная компания, зарегистрированная в США с головным офисом в Сан-Франциско. Платформа эволюционировала в один из самых популярных в мире сервисов связи в режиме реального времени.
Как Discord зарабатывает деньги?
Discord использует freemium-модель бизнеса, в которой основные сервисы предоставляются бесплатно, а монетизация осуществляется за счет премиум-функций и подписки на уровне сервера. В отличие от платформ, которые зарабатывает с помощью рекламы, Discord ориентирована на получение дохода в первую очередь от сообществ.
Основные ценовые факторы.
|Источники прибыли
|Описание
|Подписка на Nitro
|Основной источник дохода Discord. Пользователи оформляют платную ежемесячную или ежегодную подписку с расширенными функциями, такими как более качественная потоковая передача, загрузка большего количества файлов и анимированные эмодзи.
|Подписки на сервер
|Создатели и администраторы сообществ могут предлагать платные уровни членства для разблокирования эксклюзивных каналов и привилегий, а Discord получает от этого часть дохода.
|Экосистема для разработчиков
|Пользовательские боты, интеграция приложений и инструменты монетизации поддерживают рост экосистемы. Это косвенно способствует удержанию пользователей и обновлению бонусов Nitro.
|Брендированные товары и мероприятия
|Discord экспериментирует с брендированными товарами и спонсорством мероприятий, но в основном это небольшие проекты.
В настоящее время Discord не монетизирует рекламу, но мощная база пользователей и ориентированная на подписку модель способствуют значительному увеличению доходов.
Что может влиять на текущую цену акций Discord?
После выхода на биржу цена акций Discord будет зависеть от целого ряда факторов, которые включают вовлеченность пользователей, рост прибыли, более общие тенденции на рынке и конкурентное позиционирование. Ниже приведены некоторые ключевые элементы, которые могут сказаться на показателях компании на фондовом рынке.
Развитие платформы и вовлечение пользователей
Оценка Discord будет тесно связана со способностью поддерживать и расширять свою базу пользователей. Планомерное увеличение числа активных пользователей в месяц, участие в работе сервера и проведенное на платформе время могут укрепить уверенность инвесторов в ее долгосрочном потенциале. Высокий уровень вовлеченности также способствует монетизации и снижает отток пользователей.
Но рынок может усомниться в способности Discord выйти за пределы своей основной аудитории, если замедлится рост числа пользователей в новой демографической группе, не связанной с играми, или показатели вовлеченности снизятся. Снижение активности может расцениваться как признак насыщения или конкурентного давления, что может негативно сказаться на цене акций.
Эффективность монетизации
Discord – это freemium-платформа, и ее финансовый успех зависит от преобразования бесплатных пользователей в платных подписчиков. Активное использование подписки Nitro и членство на серверах могут указывать на эффективную монетизацию, что даст предсказуемый, постоянный доход. Эти качества обычно очень привлекают инвесторов. А любые инновации в премиум-функциях или инструментах для создателей могут открыть новые каналы для получения дохода.
Однако, если платные предложения не будут пользоваться популярностью, пользователи откажутся от платного доступа или изменений в пользовательском опыте, рост выручки может не оправдать ожиданий. Рынки могут истолковать это как ограничение способности Discord к финансовому масштабированию. А это, в свою очередь, приведет к снижению цены акций.
Тенденции технологического рынка и интерес к IPO
Результаты IPO Discord не возникнут сами по себе – на них будут влиять более общие условия в технологическом секторе. Благоприятная макроэкономическая среда, низкие процентные ставки и растущий интерес инвесторов к акциям могут способствовать успешному дебюту и устойчивому спросу.
И наоборот, если технологический рынок столкнется с волатильностью или чередой неэффективных IPO, Discord может столкнуться с более масштабной распродажей, даже если отдельные фундаментальные показатели кажутся надежными. Как относительно быстрорастущая, но все еще убыточная компания (по крайней мере, на момент подготовки к IPO), она может быть особенно чувствительна к изменениям в склонности рынка к риску.
Конкуренция и инновации платформы
Discord заняла уникальную нишу, но работает в условиях жесткой конкуренции с Microsoft Teams, Slack, Telegram и другими инструментами коммуникации. Постоянные инновации, такие как новые ИИ-функции, улучшенная монетизация для творцов или усовершенствованные инструменты модерации, могут помочь ей вырваться вперед и привлекать новые сегменты пользователей.
Однако, если конкуренты будут действовать более агрессивно, например объединять аналогичные сервисы с корпоративным ПО или запускать улучшенные бесплатные альтернативы, Discord с трудом сможет поспевать за ними. Это может вызвать опасения по поводу сокращения доли рынка и ограничить долгосрочный рост, что затянет оценку.
Проблемы регулирования и модерации
Discord – платформа для общения в режиме реального времени, и потому она сталкивается с пристальным вниманием к методам модерации вредоносного контента, защиты пользовательских данных и соответствию международным нормам. Повысить доверие общественности и сделать акции привлекательнее для инвесторов помогут активные меры, направленные на повышение безопасности и прозрачности.
С другой стороны, если платформа столкнется с нарушениями нормативных актов, утечкой данных или неудачной модерацией, ей могут грозить штрафы, негативное освещение в СМИ или даже бойкот от пользователей. Такие проблемы могут значительно повлиять на деятельность и подорвать доверие инвесторов, особенно на ранних стадиях публичных торгов.
Рыночные настроения и торговая активность
Помимо фундаментальных факторов, на цену акций Discord также могут влиять краткосрочные настроения и поведение рынка. Освещение событий аналитиками, ажиотаж в соцсетях, объемы торгов и позиционирование инвесторов могут способствовать колебаниям цен, особенно в первые несколько кварталов после IPO. Позитивные события, такие как стратегическое партнерство, запуск новых продуктов или доходы выше ожиданий могут способствовать росту компании.
А неожиданная смена руководства, невыполнение целевых показателей роста или масштабные общие рыночные спады могут создать волатильность или спровоцировать резкий откат.
Как торговать на акциях Discord через CFD
Если Discord станет публичной, вы скорее всего сможете торговать ее акциями, используя контракты на разницу цен (CFD).Вот как это сделать:
1Выберите брокерскую платформу
Выберите торговую платформу, которая предлагает доступ к акциям Discord. Capital.com предоставляет тысячи торгуемых инструментов, включая IPO технологических компаний через CFD.
2Зарегистрируйте торговый аккаунт
Создайте и подтвердите свой аккаунт у брокера, предоставив соответствующие данные для подтверждения личности, а также финансовую информацию.
3Пополните аккаунт
Внесите депозит удобным вам способом оплаты. Вносите на депозит только ту сумму, на которую вы готовы торговать.
4Отслеживайте свои результаты
После листинга следите за ценами на акции Discord, используя оперативные данные в режиме реального времени. Просматривайте новости и отчеты о прибыли и убытках компании.
5 Совершите сделку
Выберите свою торговую стратегию и разместите ордер на покупку или продажу. Используйте ордеры стоп-лосс и тейк-профит для эффективного управления рисками.
Подробнее о контрактах на разницу можно почитать в нашем гайде по CFD-торговле.
Акциями каких еще технологических компаний можно торговать?
По состоянию на начало 2025 года Discord по-прежнему остается частной компанией. Однако трейдеры могут присмотреться и к акциям других популярных технологических и коммуникационных платформ и торговать ими посредством CFD:
- Meta Platforms (META) – материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp, специализирующийся на соцсетях, виртуальной реальности и искусственном интеллекте.
- Slack (принадлежит Salesforce) – приложение для рабочей коммуникации, которое используют компании по всему миру.
- Microsoft (MSFT) – предлагает продукты Microsoft Teams, GitHub и Azure. Крупный игрок в области корпоративной коммуникации.
- Zoom (ZM) – популярная платформа видеоконференцсвязи для бизнеса и образования.
- Snap (SNAP) – платформа для обмена сообщениями с функциями дополненной реальности, ориентированная на молодую аудиторию.
- Spotify (SPOT) – гигант стриминга аудио, который предлагает музыку, подкасты и функции прослушивания в соцсетях.
Подробнее о фондовом рынке и акциях можно почитать в нашем подробном гайде о торговле акциями.
FAQ
Кому принадлежит Discord?
Discord является частной компанией, в ней по-прежнему задействованы основатели Джейсон Цитрон и Стэн Вишневский, а также крупные инвесторы, вроде Greylock Partners, Index Ventures и Dragoneer. Инвесторами платформы также являются Sony, Tencent и Fidelity.
Во сколько оценивается Discord?
В 2021 году Discord оценивалась примерно в $15 млрд. С тех пор эта цифра, возможно, изменилась. В зависимости от последних финансовых показателей ближе к IPO, вероятно, будет проводиться новая оценка.
Когда состоится IPO Discord?
Дата IPO пока не подтверждена, но многочисленные источники предполагают, что Discord может стать публичной компанией в 2025 году.Предполагается, что компания выйдет на биржу Nasdaq в зависимости от рыночной конъюнктуры и готовности выполнять требования по раскрытию информации (таковы условия выхода на биржу).
Как инвестировать в Discord до ее IPO?
Акции, выпущенные до IPO, обычно доступны только частным инвестиционным компаниям и институциональным инвесторам. Однако такие платформы, как Forge Global или EquityZen, иногда предоставляют доступ к вторичному рынку акций от ранних инвесторов.
Будут ли акции Discord доступны для торговли посредством CFD?
Если Discord выйдет на публичный рынок, то брокеры вроде Capital.com смогут предложить вам CFD на акции этой компании. Это позволило бы трейдерам спекулировать на движении цен без владения фактическими акциями, при условии их доступности и ликвидности.