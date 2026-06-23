IPO Arm – как торговать акциями ARM

Что может влиять на текущую цену акций Arm?

На цену акций Arm могут влиять такие факторы, как спрос на полупроводниковую продукцию интеллектуальной собственности, объемы лицензирования, разработки в области ИИ и передовых вычислений, конкурентное позиционирование и макроэкономические настроения.

Доходы от лицензирования и роялти

Arm зарабатывает большую часть своего дохода за счет лицензирования своих микросхем и сбора роялти с каждого проданного устройства, созданного с использованием ее разработок. В результате этого колебания объемов лицензирования и спроса на конечном рынке, особенно в сфере смартфонов, центров обработки данных и автомобилестроения, могут повлиять на оценку компании.

Например, Arm сообщила о ежегодном росте роялти в 2024 году, что обусловлено спросом на ее архитектуру v9 в мобильных устройствах с поддержкой ИИ. Но любое замедление поставок смартфонов или задержки с внедрением автомобильных чипов могут повлиять на лицензионную деятельность и на цену ARM.

Искусственный интеллект и передовые вычисления

Позиция Arm в области поддержки маломощных рабочих нагрузок ИИ и периферийных вычислительных устройств может способствовать долгосрочному росту. Внедрение ее разработок в ускорители ИИ, носимые устройства и интеллектуальную инфраструктуру может положительно сказаться на настроениях.

И наоборот, если конкуренты или альтернативы на базе RISC-V получат большее распространение в области ИИ или встраиваемых систем, предполагаемое технологическое преимущество Arm может оказаться под давлением. Реакция рынка на новые партнерские отношения или запуск продуктов в этих областях может повлиять на цену акций в любом направлении.

Риск концентрации клиентов

Клиентская база Arm включает в себя таких крупных производителей чипов, как Nvidia. Учитывая масштаб этих отношений, любые изменения в условиях лицензирования, продление контрактов или стратегические изменения ключевых партнеров могут повлиять на будущие доходы. В 2023 году Arm сообщила, что более 50% ее выручки приходится на пятерку крупнейших клиентов.

Если одна из этих компаний снизит зависимость от продукции Arm – например, инвестируя в разработку собственных чипов или альтернативных архитектур – цена акций Arm может столкнуться с понижательным давлением. С другой стороны, более глубокая интеграция или расширенные лицензионные соглашения могут придать позитивный импульс.

Юридические споры и защита прав интеллектуальной собственности

Так, недавний судебный процесс с Qualcomm из-за лицензионных соглашений обострился, и в конце 2024 года Arm аннулировала архитектурную лицензию Qualcomm из-за несанкционированного использования ее интеллектуальной собственности. Подобные споры подчеркивают приверженность Arm защите своей интеллектуальной собственности на ключевых рынках. Поэтому будущие изменения в законодательстве или неопределенность в отношении прав интеллектуальной собственности могут повлиять на настроения.

Цикл полупроводников и макротенденции

Как и другие акции, связанные с чипами, цена акций Arm может зависеть от более широких циклов полупроводников, корректировок запасов и тенденций капитальных вложений.Восстановление мирового спроса на микросхемы, особенно в сегментах мобильной, автомобильной промышленности и центров обработки данных, может поддержать динамику акций.

И наоборот, такие факторы, как избыточные складские запасы, замедление спроса на бытовую электронику или рост процентных ставок, могут оказать давление на оценки в секторе. Несмотря на свою модель минимизации активов, Arm по-прежнему подвержена тем же рискам в цепочке поставок и на конечном рынке, что и другие участники экосистемы.

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