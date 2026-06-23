IPO Arm – как торговать акциями ARM
Подробнее об Arm и IPO компании. Также, о потенциальных факторах влияния на цену, и о том, как торговать акциями технологических компаний через CFD.
Когда состоится IPO Arm?
Акции Arm Holdings начали торговаться на бирже 14 сентября 2023 года после объявления оценки IPO 13 сентября. Цена акций на момент IPO составила $51, что позволило оценить компанию в $52-54,5 млрд.
Британский производитель микросхем решил провести листинг в США, а материнская компания SoftBank продала 9,4% акций и привлекла около $4,87 млрд. Это было крупнейшее технологическое IPO года, что отражает интерес к акциям, связанным с полупроводниками и ИИ.
Акции Arm котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером ARM с понедельника по пятницу в следующие торговые часы:
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Летнее время (с марта по ноябрь): с 14:30 по 21:00 UTC.
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Стандартное время (с ноября по март): 13:30 – 20:00 UTC
Для акций, которые котируются на бирже NASDAQ, также доступны премаркет и продленные часы. Следите за динамикой акций этой компании с помощью нашего графика цен на акции Arm Holdings.
Что такое Arm?
Arm – британская компания по разработке полупроводников и программного обеспечения, которая базируется в Кембридже. Она была основана в 1990 году как совместное предприятие Acorn Computers, Apple и VLSI Technology. Компания разрабатывает энергоэффективные архитектуры процессоров для смартфонов, планшетов, ноутбуков, серверов и устройств Интернета вещей. Вместо того чтобы производить чипы, Arm лицензирует свои разработки таким фирмам, как Samsung, которые интегрируют их в свое собственное оборудование.
Технологии Arm используются примерно в 99% смартфонов в мире и играют все большую роль в облачных вычислениях, искусственном интеллекте и автомобильных системах. Благодаря низкому энергопотреблению чипы компании являются стандартом в мобильных и встраиваемых вычислениях. Arm создала глобальную экосистему из 1000+ партнеров, которые внедрили в свои продукты 250+ млрд чипов на базе Arm.
В 2016 году Arm Holdings была приобретена японским банком SoftBank за $32 млрд. Ее возглавляет генеральный директор Рене Хаас, который вступил в должность в 2022 году.Nvidia пыталась приобрести Arm за $40 млрд в 2020 году, но сделка была отменена из-за нормативных препятствий.
Что может влиять на текущую цену акций Arm?
На цену акций Arm могут влиять такие факторы, как спрос на полупроводниковую продукцию интеллектуальной собственности, объемы лицензирования, разработки в области ИИ и передовых вычислений, конкурентное позиционирование и макроэкономические настроения.
Доходы от лицензирования и роялти
Arm зарабатывает большую часть своего дохода за счет лицензирования своих микросхем и сбора роялти с каждого проданного устройства, созданного с использованием ее разработок. В результате этого колебания объемов лицензирования и спроса на конечном рынке, особенно в сфере смартфонов, центров обработки данных и автомобилестроения, могут повлиять на оценку компании.
Например, Arm сообщила о ежегодном росте роялти в 2024 году, что обусловлено спросом на ее архитектуру v9 в мобильных устройствах с поддержкой ИИ. Но любое замедление поставок смартфонов или задержки с внедрением автомобильных чипов могут повлиять на лицензионную деятельность и на цену ARM.
Искусственный интеллект и передовые вычисления
Позиция Arm в области поддержки маломощных рабочих нагрузок ИИ и периферийных вычислительных устройств может способствовать долгосрочному росту. Внедрение ее разработок в ускорители ИИ, носимые устройства и интеллектуальную инфраструктуру может положительно сказаться на настроениях.
И наоборот, если конкуренты или альтернативы на базе RISC-V получат большее распространение в области ИИ или встраиваемых систем, предполагаемое технологическое преимущество Arm может оказаться под давлением. Реакция рынка на новые партнерские отношения или запуск продуктов в этих областях может повлиять на цену акций в любом направлении.
Риск концентрации клиентов
Клиентская база Arm включает в себя таких крупных производителей чипов, как Nvidia. Учитывая масштаб этих отношений, любые изменения в условиях лицензирования, продление контрактов или стратегические изменения ключевых партнеров могут повлиять на будущие доходы. В 2023 году Arm сообщила, что более 50% ее выручки приходится на пятерку крупнейших клиентов.
Если одна из этих компаний снизит зависимость от продукции Arm – например, инвестируя в разработку собственных чипов или альтернативных архитектур – цена акций Arm может столкнуться с понижательным давлением. С другой стороны, более глубокая интеграция или расширенные лицензионные соглашения могут придать позитивный импульс.
Юридические споры и защита прав интеллектуальной собственности
Так, недавний судебный процесс с Qualcomm из-за лицензионных соглашений обострился, и в конце 2024 года Arm аннулировала архитектурную лицензию Qualcomm из-за несанкционированного использования ее интеллектуальной собственности. Подобные споры подчеркивают приверженность Arm защите своей интеллектуальной собственности на ключевых рынках. Поэтому будущие изменения в законодательстве или неопределенность в отношении прав интеллектуальной собственности могут повлиять на настроения.
Цикл полупроводников и макротенденции
Как и другие акции, связанные с чипами, цена акций Arm может зависеть от более широких циклов полупроводников, корректировок запасов и тенденций капитальных вложений.Восстановление мирового спроса на микросхемы, особенно в сегментах мобильной, автомобильной промышленности и центров обработки данных, может поддержать динамику акций.
И наоборот, такие факторы, как избыточные складские запасы, замедление спроса на бытовую электронику или рост процентных ставок, могут оказать давление на оценки в секторе. Несмотря на свою модель минимизации активов, Arm по-прежнему подвержена тем же рискам в цепочке поставок и на конечном рынке, что и другие участники экосистемы.
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Как торговать акциями Arm
Давайте разберемся, как торговать акциями Arm на торговой платформе. Акции Arm торгуются на фондовом рынке NASDAQ в обычные торговые часы фондовых рынков США.
- 1. Выберите торговую платформуВыберите брокера, который предлагает возможность торговать акциями Arm. Многие брокеры предоставляют возможность торговать акциями Arm через CFD. Это позволяет трейдерам спекулировать на изменениях цен без владения базовыми акциями.
- 2Зарегистрируйте торговый аккаунтЗарегистрируйте аккаунт на платформе, которую выбрали. Вам необходимо будет предоставить личные данные и подтвердить свою личность.
- 3Пополните аккаунтВнесите депозит удобным вам способом. Вносите на депозит только ту сумму, на которую вы готовы торговать.
- 4 Следите за ценой акций Arm Следите за динамикой акций Arm с помощью нашего графика цен на акции Arm Holdings.Следите за такими показателями, как отчеты о доходах, новости сектора, геополитические события и изменения в регулировании.
- 5 Откройте сделку Далее откройте позицию по CFD. Выберите длинную или короткую позицию в зависимости от вашего видения рынка. Не забудьте использовать ордеры стоп-лосс и тейк-профит для минимизации рисков.
Подробнее о контрактах на разницу можно почитать в нашем гайде по CFD-торговле.
Акциями каких техкомпаний можно торговать?
Наряду с Arm Holdings трейдеры также могут получить доступ к большему количеству акций технологического сектора и торговать акциями других ведущих компаний в области полупроводников, вычислительной техники, ИИ и облачной инфраструктуры.
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm – ключевой лицензиат Arm, который использует свою архитектуру в чипах Snapdragon для смартфонов, планшетов и автомобильных систем.Qualcomm получает доход как от продаж чипсетов, так и от лицензионных соглашений. На цену ее акций влияют такие факторы, как мировой спрос на мобильные телефоны, внедрение 5G и рост числа подключенных транспортных средств и платформы XR.
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD производит процессоры и графические процессоры x86 для игр, ПК и серверов. Она конкурирует с разработками от Arm в дата-центрах и встраиваемых приложениях.Компания AMD приобрела Xilinx в 2022 году и расширила свой портфель за счет адаптивных вычислений, включая ИИ и промышленные решения для использования. На цену акций компании влияют такие факторы, как запуск ИИ-продуктов, конкурентные бенчмарки и доходы от сегмента дата-центров.
Подробнее в нашем руководстве по торговле акциями AMD.
Raspberry Pi Holdings(RPI)
Компания Raspberry Pi, которая вышла на биржу в Лондоне в 2024 году, разрабатывает недорогие одноплатные компьютеры для образовательных, промышленных и любительских рынков.В ее платах используются процессоры от Arm, которые поставляет Broadcom, и программное обеспечение с открытым исходным кодом. Raspberry Pi также занимается разработкой встраиваемых и промышленных приложений.
Подробнее в нашем руководстве по IPO Raspberry Pi.
Apple (AAPL)
Apple использует специальный кремний на базе Arm во всем своем ассортименте продукции, включая чипы серии M в компьютерах Mac и чипы серии A в iPhone и iPad.С целью снижения зависимости от сторонних поставщиков в 2020 году начался переход компании на самостоятельную разработку микросхем, и завершился к 2022 году. Ежеквартальные отчеты о прибылях, развитие цепочки поставок, рост доходов от услуг, геополитические проблемы и анонсы продуктов могут влиять на цену акций Apple.
Подробнее в нашем руководстве по торговле акциями Apple.
Nvidia (NVDA)
Nvidia разрабатывает графические процессоры и ускорители ИИ, которые используются в центрах обработки данных, автономных транспортных средствах и высокопроизводительных вычислениях. Хотя основные продукты Nvidia не основаны на архитектуре Arm, процессор Nvidia Grace, выпущенный в 2024 году, использует ядра Arm для работы с ИИ и сверхмасштабируемыми рабочими нагрузками. Прибыль компании, доходы от дата-центров и развитие ее экосистемы CUDA могут повлиять на цену акций Nvidia.
Подробнее в нашем руководстве по торговле акциями Nvidia.
Также узнайте о том, как торговать на акциях техкомпаний и многое другое, в нашем руководстве по торговле акциями.
Часто задаваемые вопросы
Когда Arm станет публичной компанией?
Акции Arm Holdings котируются на фондовой бирже NASDAQ с 14 сентября 2023 года под тикером ARM. На момент IPO цена акций составляла $51, при этом SoftBank продал около 10% акций компании, что позволило привлечь $4,87 млрд. В результате листинга первоначальная оценка Arm составила приблизительно $52-54,5 млрд.
Имело ли IPO Arm успех?
IPO Arm стало крупнейшим технологическим размещением акций в США в 2023 году и привлекло значительный спрос со стороны институциональных инвесторов. В начале торгов цена акций составила $56,10, а на конец торгов – $63,59, что на 24% выше цены при открытии. Но с тех пор показатели менялись в соответствии с тенденциями в полупроводниковом секторе и позиционированием инвесторов в отношении спроса на ИИ и мобильные чипы.
Во сколько оценивается Arm?
По состоянию на 1 апреля 2025 года дневная рыночная капитализация Arm Holdings составляла более $100 млрд. На оценку компании влияют объемы лицензирования, доходы от роялти и внедрение архитектуры чипов на рынках ИИ, автомобилестроения и мобильных устройств.
Можно ли купить акции ARM?
Да. Акции Arm доступны для торговли на фондовой бирже NASDAQ в торговые часы американской биржи. Трейдеры могут покупать акции напрямую через платформу для торговли акциями или спекулировать на изменениях цен, используя контракты на разницу цен (CFD), которые доступны на таких платформах, как Capital.com.
Когда Nvidia предложила купить Arm?
В сентябре 2020 года Nvidia согласилась приобрести Arm у SoftBank за $40 млрд, в которые входили как акции, так и денежные средства. Сделка была заблокирована регулирующими органами США, Великобритании и ЕС по соображениям конкуренции и официально расторгнута в феврале 2022 года. Arm оставалась собственностью SoftBank до своего IPO в 2023 году.