Как выбрать лучшую торговую платформу для новичков?
Надежная платформа для трейдинга — это основной инструмент, который связывает трейдера с глобальными финансовыми рынками. В этом руководстве мы рассмотрим, как работают современные торговые платформы, на какие критерии стоит обратить внимание начинающим пользователям и как сделать первые шаги в торговле CFD на Capital.com.
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Что такое торговое платформа?
Торговая платформа — это цифровой интерфейс, предоставляемый брокерами, который позволяет трейдерам занимать позиции по движению цен на такие финансовые инструменты, как акции, форекс и сырьевые товары. Выступая в качестве канала доступа к финансовым рынкам, такие площадки для трейдинга предлагают инструменты и ресурсы для анализа колебаний цен, управления аккаунтами и совершения сделок на различных рынках.
Доступные через веб-платформы и мобильные устройства, торговые платформы позволяют удобно управлять позициями в любое время и в любом месте. Независимо от того, опытный вы трейдер или новичок, профессиональная торговая платформа должна предоставлять все необходимые инструменты для эффективной реализации торговых стратегий.
Как работает торговая платформа?
Понимание внутренних механизмов торгового ПО помогает новичкам увереннее ориентироваться в интерфейсе. Технически любая платформа для торговли на бирже или внебиржевых рынках выполняет три основные задачи:
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Прием и обработка рыночных данных: Платформа непрерывно получает котировки в реальном времени от поставщиков ликвидности и бирж, отображая их на ценовых графиках.
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Исполнение торговых распоряжений (ордеров): Когда вы открываете позицию на покупку или продажу, система передает ваш ордер брокеру для исполнения по текущей рыночной цене или по заданному вами уровню (отложенные ордера).
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Управление рисками и балансом: Встроенные алгоритмы платформы автоматически рассчитывают доступную маржу, отслеживают финансовый результат открытых позиций и активируют защитные ордера, такие как стоп-лосс или тейк-профит.
Какие требования вы ставите перед торговой платформой?
Выбор лучшей торговой платформы зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Ниже приведены некоторые факторы, которые следует учитывать:
- Моментальное исполнение заявок – интуитивно понятная, удобная платформа сделает вашу торговлю более плавной и эффективной.
- Доступ к рынку – торгуйте так, как вам удобно.Найдите платформу, которая предоставляет доступ к интересующим вас рынкам и финансовым инструментам.
- Образовательные ресурсы – расширьте свои знания о торговле. Найдите платформу, которая предоставляет обучающие руководства, вебинары и другие материалы, чтобы помочь вам научиться торговать.
- Инструменты для трейдинга – принимайте более продуманные и обоснованные торговые решения. Ищите продвинутые инструменты построения графиков, технические индикаторы и функции управления рисками.
- Демо-аккаунт – если вы хотите развить свои торговые навыки и протестировать стратегии, найдите платформу, которая предоставляет демо-аккаунт. Комиссии и сборы: торговые расходы влияют на потенциальную доходность. Рассмотрите такие сборы и комиссии, как спреды или ставки по финансированию овернайт.
- Комиссии и сборы – торговые издержки влияют на потенциальную доходность. Рассмотрите такие сборы и комиссии, как спреды или ставки по финансированию овернайт.
- Служба поддержки – круглосуточная поддержка на удобном для вас языке, которая поможет вам при возникновении вопросов или проблем.
Какими активами вы можете торговать на торговой платформе?
Определите, какими финансовыми продуктами вы хотите торговать. Торговые платформы обычно предлагают множество финансовых активов и деривативов, каждый из которых соответствует различным стилям и целям торговли. Это руководство рассматривает деривативы, в частности CFD, которые различаются по своей природе и отвечают потребностям разных трейдеров.
Финансовые деривативы, такие как контракты на разницу (CFD), формируют свою стоимость на основе актива, не требуя прямого владения им. Трейдеры используют финансовые деривативы, чтобы спекулировать на росте и падении цен на различных рынках.
- CFD (контракты на разницу цен) позволяют спекулировать на движении цен таких активов, как сврьевые товары, акции, индексы и форекс, не владея базовым активом. CFD предусматривают использование левереджа, т.е. трейдеры могут открывать более крупные позиции с меньшими начальными инвестициями, увеличивая потенциальные прибыли и убытки.
Как выбрать лучшую торговую платформу для новичков?
Если вы новичок, выбор торговой платформы может показаться сложным. Однако выбор лучшей торговой платформы не слишком отличается для опытных трейдеров и новичков. Зачастую лучшие брокеры предлагают сочетание функций, рассчитанных на любой уровень торгового мастерства и опыта.
Как выбрать лучшую торговую платформу для новичков:
Начните с демо-аккаунта
Выберите торговую платформу, предлагающую воспользоваться бесплатным демо-аккаунтом, и потренируйтесь торговать по реальным рыночным ценам, используя виртуальные средства. Демо-аккаунты позволяют почувствовать себя трейдером, не рискуя реальными деньгами, опробовать различные торговые стратегии и познакомиться с возможностями платформы. Опытные трейдеры также могут использовать демо-аккаунт для тестирования новых стратегий или изучения различных классов активов.
Обратите внимание на образовательную поддержку
Прежде чем заключить свою первую сделку, изучите основы трейдинга. Найдите платформу, которая предоставляет высококачественные образовательные ресурсы, чтобы укрепить свои знания. Лучшие торговые платформы предлагают курсы, учебные руководства, вебинары и статьи, которые помогут вам обрести уверенность и развить свои торговые навыки. Сюда входит понимание таких ключевых понятий, как управление рисками, различные классы активов и технический анализ.
Убедитесь, что платформа является регулируемой и лицензированной
Торговля с регулируемым брокером обеспечивает уровень защиты и мониторинга, который помогает сохранить ваши средства и личную информацию в безопасности.
Найдите платформу, рекомендованную трейдерами
Отзывы пользователей и награды отрасли могут дать представление о надежности и качестве торговой платформы.Ищите отзывы на независимых ресурсах, таких как Trustpilot, Google Play и App Store. Признание и награды от авторитетов отрасли, таких как ForexBrokers.com (ведущий сайт обзоров форекс-брокеров) или Good Money Guide (сайт финансовых сравнений), могут дополнительно свидетельствовать о качестве платформы и удовлетворенности пользователей.
Проверьте наличие надежных инструментов для управления рисками
Инструменты управления рисками помогут защитить прибыль и минимизировать потери.* Ордеры на стоп-лосс позволяют установить заранее определенную точку выхода для ограничения возможных потерь, если рынок движется против вас. Ордеры на тейк-профит позволяют автоматически зафиксировать прибыль, когда рынок достигает желаемого уровня. Однако имейте в виду, что ордера на стоп-лосс не гарантированы и могут не защитить от проскальзывания в условиях высокой волатильности на рынке.
Ищите круглосуточную поддержку клиентов
Ищите брокеров, которые предоставляют несколько каналов связи, таких как электронная почта, телефон и чат. Желательно, чтобы она работала круглосуточно, чтобы вы могли обратиться за помощью в любое время. Поддержка на нескольких языках также может быть полезной, если английский не является вашим основным языком. Оперативная и профессиональная поддержка клиентов сделает вашу торговлю проще, помогая быстро и эффективно решать возникшие вопросы.
Выберите платформу с мобильным приложением
В современном мире возможность торговать в любое время и в любом месте имеет огромное значение. Найдите платформу с мобильным приложением и веб-платформой, чтобы отслеживать рынок, управлять позициями и выполнять сделки на ходу. Лучшие торговые приложения – быстрые, функциональные и имеют удобный интерфейс, аналогичный десктопной версии. Такие функции, как push-уведомления, могут информировать вас о движении рынка или обновлениях по вашим сделкам в реальном времени, что гарантирует, что трейдеры не упустят возможности.
Как начать торговлю с нами?
Начать торговать на нашей платформе просто и удобно, и это займет всего несколько минут. Следуйте этим шагам, чтобы начать торговать CFD на большой выбор активов.
- Откройте аккаунт
- Пройдите процедуру верификации
- Выберите между реальным и демо-аккаунтом
- Пополните свой аккаунт или потренируйтесь с виртуальными средствами
- Ознакомьтесь с платформой и изучите все ее функции
- Развивайте свои навыки трейдинга с помощью наших образовательных ресурсов
- Выберите актив и откройте позицию
- Применяйте меры по управлению рисками
- Следите за своими сделками
Почему стоит торговать с нами?
Пора найти надежного брокера и начать реализовывать свою стратегию. Capital.com — онлайн-платформа для торговли CFD с простым в использовании настольным приложением и мобильным приложением с множеством наград. Присоединяйтесь к нашему сообществу более 880,000 трейдеров в 183 странах и торгуйте CFD на более чем 5,500 активах, включая акции, индексы, сырьевые товары и Форекс.
- Легкость в использовании: Используйте без проблем информацию и инструменты, которые помогут вам принимать более обоснованные торговые решения.
- Продвинутые инструменты для торговли: Графики, инструменты для рисования и полезные ресурсы, которые помогут вам анализировать исторические данные о ценах, объемах торговли и тенденциях.
- Конкурентные спреды и прозрачное ценообразование: Узнайте заранее об этом у брокера, который открыто информирует о комиссиях и минимизирует расходы с помощью конкурентных спредов.
- Управление рисками: Надежные инструменты, такие как ордера на стоп-лосс и тейк-профит, помогают снизить риски и защитить вашу прибыль.
- Образовательные ресурсы: Руководства, курсы, вебинары и видео, чтобы обновить свои знания и быть в курсе последних тенденций.
- Надежная служба поддержки клиентов: Общайтесь с командой и получайте быстрые ответы на ваши вопросы — Capital.com предоставляет круглосуточную поддержку по электронной почте, телефону и через чат на нескольких языках.
- Признание в отрасли и отзывы клиентов: Выбирайте брокера, который недавно получил награды от ведущих специалистов индустрии. Посмотрите на наши отзывы и оценки клиентов на независимых платформах, таких как Trustpilot.
*Стоп-лоссы не гарантированы.
Часто задаваемые вопросы
Что такое платформа для торговли и нужна ли она мне?
Торговая платформа — это программное обеспечение, предоставляемое брокером, которое позволяет покупать и продавать финансовые инструменты.Она предоставляет доступ к различным рынкам, торговым инструментам и функциям управления аккаунтом. Торговая платформа необходима для выполнения сделок, анализа рынка и управления активами онлайн.
Безопасна ли онлайн-торговля?
Онлайн-торговля безопасна, если вы используете брокера, регулируемого авторитетными органами. Регулируемые брокеры обязаны соблюдать строгие финансовые стандарты и меры защиты средств клиентов. Всегда проверяйте, чтобы выбранная вами платформа полностью регулировалась.
Могу ли я начать торговать без опыта?
Да, вы можете начать торговать без опыта, но важно сначала получить базовые знания. Используйте демо-аккаунт для тренировки и ищите образовательные материалы, которые помогут вам изучить основы и разработать торговые стратегии до того, как рисковать реальными деньгами.
Какую платформу выбрать для трейдинга на мобильном телефоне?
Для торговли со смартфона рекомендуется выбирать платформы, чьи мобильные приложения обеспечивают полноценный доступ к графикам, индикаторам и управлению ордерами наравне с десктопными версиями. Приложение Capital.com доступно для устройств на iOS и Android, позволяя отслеживать рынки и управлять позициями в любое удобное время.
Какие комиссии взимаются при торговле на Capital.com?
Capital.com предлагает конкурентные спреды и нулевые комиссии доя торговли CFD. Скрытых комиссий нет, и мы предоставляем прозрачную информацию о всех связанных с торговлей расходах. Для подробной информации посетите нашу страницу о сборах и комиссиях.