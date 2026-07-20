Как выбрать лучшее торговое приложение
Узнайте, на что следует обратить внимание в торговом приложении и как выбрать лучшее из них.
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Что такое торговое приложение?
Торговое приложение — это цифровая платформа, предоставляемая онлайн-брокером, например Capital.com, которая обеспечивает доступ к финансовым рынкам на вашем мобильном устройстве с подключением к Интернету.Эти платформы могут предлагать различные классы активов, такие как акции, форекс, сырьевые товары и индексы. Функции торговых приложений часто включают графики цен в режиме реального времени, индикаторы технического анализа и инструменты управления рисками.
Торговые приложения призваны сделать торговлю доступной и удобной для трейдеров, позволяя им управлять своими позициями в любое время и в любом месте. Независимо от того, опытный вы трейдер или начинающий, в вашем приложении должно быть все необходимое для эффективной реализации торговых стратегий.
Как выбрать лучшее торговое приложение?
Выбор лучшего торгового приложения зависит от нескольких факторов, которые обусловлены вашим стилем торговли, целями и предпочтениями. В результате для каждого трейдера лучшее торговое приложение будет разным. Однако есть несколько простых вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы помочь определиться с выбором.
- Какие рынки и финансовые инструменты вас интересуют? Выберите приложение, которое предоставляет доступ к рынкам и активам, которыми вы хотите торговать.
- Какой у вас стиль торговли? Ваше приложение должно соответствовать выбранной вами торговой стратегии, будь то дневная торговля, ориентированная на краткосрочное движение цен, или позиционная торговля в долгосрочной перспективе.
- Какая поддержка и ресурсы вам нужны? Ищите платформу, созданную для поддержки вашего развития и обучения как трейдера, с образовательными материалами, поддержкой клиентов и аналитическими инструментами, которые соответствуют вашим потребностям.
Учитывая эти факторы, вы сможете сузить спектр возможных вариантов и найти торговое приложение, соответствующее вашим торговым целям.
Какими активами вы можете торговать в приложениях?
Вы можете выбрать различные финансовые продукты, отвечающие уникальным потребностям трейдеров. Ниже представим некоторые финансовые продукты, о которых вы, возможно, слышали, и рассмотрим их доступность и причины популярности среди трейдеров.
- CFD (контракты на разницу цен) позволяют спекулировать на движении цен таких активов, как акции, форекс и сырьевые товары, при этом не владея базовым активом.CFD предлагают левередж, когда трейдеры могут открывать более крупные позиции с меньшими начальными инвестициями, увеличивая потенциальные прибыли и убытки.
- Фьючерсы это контракты на покупку или продажу актива по заданной цене на определенную дату в будущем. Фьючерсы — это стандартизированные и широко используемые для товаров и индексов инструменты, которые подходят для хеджирования или спекуляции на будущих изменениях цен.
- Опционы дают вам право, но не обязательство, купить или продать актив по установленной цене до определенной даты. Опционы можно использовать для хеджирования или левереджа позиций с ограниченным риском.
- Спотовая торговля предполагает покупку или продажу финансовых инструментов для немедленной реализации по текущей рыночной цене.Спотовая торговля распространена на рынке Форекс и товарных рынках для трейдеров, которым требуется немедленное исполнение сделок.
Помните, что ваш выбор должен соответствовать вашим торговым целям, допустимому риску и интересующим вас активам.
На что обратить внимание в торговом приложении
Теперь, когда вы знаете, чего хотите, пришло время просмотреть возможные варианты. Оценивая торговые приложения, обратите внимание на то, как следующие функции могут способствовать улучшению вашего торгового опыта:
- Регулирование и лицензирование – убедитесь, что брокер, предоставляющий торговое приложение, регулируется и лицензируется авторитетными финансовыми органами. Таким образом, вы получаете дополнительный уровень безопасности и уверенности, зная, что ваши средства защищены, а брокер придерживается стандартов отрасли.
- Справедливые, последовательные и низкие комиссии– торговые издержки напрямую влияют на прибыльность. Учитывайте этот фактор при построении торговой стратегии или выборе платформы и ищите приложение, предлагающее низкие спреды и прозрачное ценообразование. Если вы часто торгуете, вы можете сэкономить на расходах, найдя торговое приложение, предлагающее 0% комиссий и нулевую плату за финансирование овернайт.
- Передовые торговые инструменты – инструменты построения графиков и технические индикаторы необходимы для анализа рыночных тенденций, разработки торговой стратегии и принятия обоснованных решений. Хорошие торговые приложения должны предлагать качественный набор типов графиков и инструментов рисования, подходящих для различных торговых стратегий и классов активов.
- Моментальное исполнение заявок –сделайте свою торговлю более доступной и эффективной, выбрав приложение с интуитивно понятным и компактным интерфейсом. Удобная навигация, бесплатные образовательные ресурсы и круглосуточная поддержка клиентов помогут еще больше улучшить ваш торговый опыт.
- Быстрое исполнение сделок– скорость может быть преимуществом в торговле, особенно на быстро меняющихся рынках, где цены могут существенно колебаться за короткий период времени, и время имеет решающее значение между прибылью и убытком. Приложение с быстрым исполнением сделок гарантирует, что ваши ордера выполнятся по ожидаемым ценам, минимизируя проскальзывание.
- Одобрено трейдерами и главными экспертами области– награды и номинации от таких ведущих авторитетов индустрии, как ForexBrokers.com, Online Money Awards и Good Money Guide, свидетельствуют о надежности и качестве торгового приложения. Ищите награды, которые подчеркивают важные для вас аспекты приложения для торговли, а также независимые отзывы пользователей на таких платформах, как App Store, Google Play и Trustpilot.
- Бесплатные образовательные ресурсы – независимо от того, новичок ли вы в торговле или хотите улучшить свои навыки, материалы для обучения пригодятся всегда. Ищите приложения, которые предлагают гайды, вебинары, статьи и другие материалы. Они помогут вам повысить свои знания и навыки. Также выбирайте платформу, которая предоставляет бесплатные и актуальные новости о рынке, сигналы и уведомления.
- Доступ к глобальным и локальным активам – выберите торговое приложение, которое предоставляет широкий выбор локальных и глобальных рынков для торговли, включая такие классы активов, как сырьевые товары, акции, индексы, форекс и криптовалюты. Доступ к более широкому спектру активов облегчает диверсификацию портфеля и изучение различных торговых стратегий.
- Демо-аккаунт – выберите приложение, которое предлагает демо-аккаунт для практики торговли виртуальными средствами, чтобы не рисковать реальными деньгами. Это поможет вам протестировать разные торговые стратегии и рынки, а также привыкнуть к платформе.
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- Легкость в использовании: Используйте без проблем информацию и инструменты, которые помогут вам принимать более обоснованные торговые решения.
- Продвинутые инструменты для торговли: Графики, инструменты для рисования и полезные ресурсы, которые помогут вам анализировать исторические данные о ценах, объемах торговли и тенденциях.
- Конкурентные спреды и прозрачное ценообразование: Узнайте заранее об этом у брокера, который открыто информирует о комиссиях и минимизирует расходы с помощью конкурентных спредов.
- Управление рисками: Надежные инструменты, такие как ордера стоп-лосс и тейк-профит, помогают снизить риски и защитить вашу прибыль.
- Образовательные ресурсы: Руководства, курсы, вебинары и видео, чтобы обновить свои знания и быть в курсе последних тенденций.
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- Признание в отрасли и отзывы клиентов: Выбирайте брокера, который недавно получил награды от ведущих специалистов индустрии. Посмотрите на наши отзывы и оценки клиентов на независимых платформах, таких как Trustpilot.
*Стоп-лоссы не гарантированы.
Часто задаваемые вопросы
На что обратить внимание в торговом приложении?
То, что вам следует искать в приложении, зависит от вашего стиля торговли, потребностей и предпочтений. Обратите внимание на регулирование и лицензирование, удобный интерфейс, доступные активы, торговые расходы, инструменты для построения графиков, образовательные ресурсы и службу поддержки клиентов.
Какие существуют типы торговых приложений?
Существует множество различных торговых приложений. Их часто классифицируют по таким факторам, как финансовые инструменты и классы активов (например, акции, Форекс, товары), платформы, на которых они работают (декстопные, веб, мобильные), и тип пользователей, для которых они предназначены (для розничных или профессиональных трейдеров).
Служба поддержки очень важна при выборе приложения?
Надежная поддержка клиентов гарантирует, что любые проблемы или вопросы будут решены оперативно, что важно для трейдинга. Ищите торговые приложения, которые предлагают несколько каналов поддержки, таких как чат, электронная почта и телефон. Желательно доступные круглосуточно. Поддержка на нескольких языках также может быть полезной, если английский не является вашим основным языком.