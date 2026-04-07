Торговля золотом на фоне достижения уровня $4,700

Фьючерсы на американские индексы восстановили позиции после закрытия гэпа, чему способствовало временное снижение цен на нефть (WTI) ниже $102 после сильного отскока от мартовских минимумов. В последнее время наблюдается чёткая обратная корреляция между нефтью и большинством других активов: рост геополитической напряженности поддерживает энергоносители и доллар, одновременно оказывая давление на акции и облигации.

Для золота геополитическая нестабильность обычно является позитивным фактором, однако в текущих условиях давление оказывает укрепление доллара на фоне ожиданий более жёсткой политики ФРС. Дополнительно негативным фактором выступает рост доходностей, особенно реальных, что снижает привлекательность бездоходного актива.

Тем не менее, снижение цен на нефть сегодня поддержало золото, позволив ему восстановиться выше уровня $4,700, хотя последствия мартовского снижения ещё не компенсированы.

Несмотря на рост напряжённости, появились сообщения о возможных мирных переговорах, однако рынку необходимы более конкретные действия для снижения неопределённости.

Экономические данные США также оказали влияние: занятость вне сельского хозяйства выросла на 178 тыс., значительно превысив ожидания, уровень безработицы снизился до 4.3%, при этом участие в рабочей силе сократилось до 61.9%. Темпы роста заработной платы составили 0.2% м/м и 3.5% г/г — минимальные с мая 2021 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) снизился до 49.8, указывая на сокращение.

В течение недели ожидается публикация ключевых данных: ISM, заказы на товары длительного пользования, протоколы ФРС, PCE, ВВП, CPI и данные по потребительским ожиданиям.

Технический обзор золота, стратегии и уровни

На дневном графике цена находится около основных скользящих средних, что указывает на нейтральный сигнал. Индикатор DMI показывает медвежий уклон после мартовского снижения, RSI находится вблизи нейтральных значений, а ADX остаётся в трендовой зоне, но постепенно снижается.

Общая картина — нейтральная с элементами слабости, однако влияние новостей делает её волатильной.

Стратегии

Трендовые трейдеры работают на пробоях

Контртрендовые — на разворотах после подтверждения

Повышенная волатильность расширяет диапазоны и усложняет торговлю.

Настроения клиентов Capital.com по золоту

Сохраняется выраженный перекос в сторону покупок. После коррекции в марте уровень длинных позиций составляет около 76%.

Крупные спекулянты, согласно отчёту CoT, увеличили долю длинных позиций до 82%.

Карта настроений клиентов на дневном графике

Период: январь 2026 – апрель 2026

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов

График золота на платформе Capital.com с ключевыми индикаторами

