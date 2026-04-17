Despre WW Grainger
W.W. Grainger, Inc. este un distribuitor business-to-business de produse și servicii de întreținere, reparații și exploatare (MRO), cu operațiuni în principal în America de Nord, Japonia și Regatul Unit. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a două segmente: High-Touch Solutions N.A. și Endless Assortment. Segmentul High-Touch Solutions N.A. al companiei oferă soluții MRO cu valoare adăugată. Acest segment include afacerile companiei din Statele Unite ale Americii (SUA), Canada, Mexic și Puerto Rico. Segmentul Endless Assortment al companiei oferă o platformă online raționalizată și transparentă, cu un singur punct de vânzare pentru produse. Segmentul sortimentului Endless Assortment include magazinele Zoro Tools, Inc. (Zoro) și MonotaRO Co., Ltd., ale companiei. (MonotaRO), canale online care funcționează predominant în America de Nord, Japonia și Regatul Unit. Oferta de produse a companiei include siguranța și securitatea, manipularea și depozitarea materialelor, pompe și echipamente sanitare, curățenie și întreținere, prelucrarea metalelor și unelte manuale.