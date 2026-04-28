Comerț Wilmar Intl - F34sg CFD
Despre Wilmar Intl
Wilmar International Limited este o societate cu sediul în Singapore, care se ocupă de holdinguri de investiții și de furnizarea de servicii de gestionare. Segmentele companiei includ produse alimentare, furaje și produse industriale, plantații și măcinarea zahărului și altele. Segmentul Produse alimentare constă în procesarea, marcarea și distribuția unei game de produse alimentare comestibile, care include ulei vegetal produs din semințe de palmier și oleaginoase, zahăr, făină, orez, tăiței, grăsimi speciale, gustări, produse de panificație și produse lactate. Segmentul de produse furajere și industriale include procesarea, comercializarea și distribuția de produse, care include furaje pentru animale, produse nealimentare din palmier și laurice, produse agricole de bază, produse oleochimice, motorină și biodiesel. Segmentul Plantation and Sugar Milling constă în activități de plantare a palmierului și de măcinare a zahărului, care include cultivarea și măcinarea uleiului de palmier și a trestiei de zahăr. Segmentul Altele include servicii de logistică și servicii portuare de debarcader și activități de investiții.