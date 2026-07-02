Comerț Williams Sonoma - WSM
Despre Williams Sonoma
Williams-Sonoma, Inc. ("Williams-Sonoma") este un comerciant cu amănuntul specializat în produse pentru casă. Printre mărcile companiei se numără Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation și Mark and Graham, care își vând produsele prin intermediul site-urilor de comerț electronic ale companiei, cataloagele de corespondență directă și magazinele de vânzare cu amănuntul. Aceste mărci fac parte, de asemenea, din programul de loialitate al companiei, la care se poate adera gratuit și care oferă membrilor beneficii exclusive în cadrul familiei de mărci Williams-Sonoma. Compania operează aproximativ 581 de magazine, care includ 538 de magazine în 42 de state, Washington, D.C. și Puerto Rico, 21 de magazine în Canada, 19 magazine în Australia și trei magazine în Regatul Unit. De asemenea, are acorduri de franciză cu terțe părți în Orientul Mijlociu, Filipine, Mexic, Coreea de Sud și India, care operează aproximativ 136 de locații francizate, precum și site-uri de comerț electronic în anumite locații.