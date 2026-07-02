Comerț Whirlpool - WHR
Despre Whirlpool
Whirlpool Corporation este o companie de bucătării și spălătorii. Segmentele companiei includ America de Nord, care comercializează și distribuie aparate electrocasnice și alte produse de consum în principal sub mărcile Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Amana, JennAir, Roper, Affresh, Swash, everydrop și Gladiato, în principal către comercianți cu amănuntul, distribuitori și constructori, precum și direct către consumatori; Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), care comercializează și distribuie electrocasnicele sale către comercianți cu amănuntul, distribuitori și direct către consumatori sub mărcile Whirlpool, Indesit, Hotpoint, Bauknecht, Ignis, Maytag și Privileg; America Latină, care produce, comercializează și distribuie aparate electrocasnice, electrocasnice mici și alte produse de consum, în principal sub mărcile Consul, Brastemp, Whirlpool, KitchenAid, Acros, Maytag și Eslabon de Lujo, și Asia, care comercializează și distribuie produse sub mărcile Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Ariston, Indesit, Bauknecht și Elica.