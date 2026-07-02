Comerț Westlake Chemical - WLK
Despre Westlake Chemical
Westlake Corporation, fostă Westlake Chemical Corporation, este un producător și furnizor global de materiale și produse. Compania furnizează elementele de bază pentru soluții esențiale, de la locuințe și construcții, la ambalaje și asistență medicală, la automobile și bunuri de consum. Își desfășoară activitatea în două segmente: Produse pentru locuințe și infrastructură și Materiale esențiale și de performanță. Segmentul de produse pentru locuințe și infrastructură produce produse finite utilizate în aplicații de construcții rezidențiale și comerciale, cum ar fi: pereți rezidențiali, finisaje și muluri, țevi și fitinguri, piatră arhitecturală, ciment, argilă, metal și acoperișuri compozite din polimeri, produse de locuit în aer liber, inclusiv terase și covoare, și filme. Segmentul Performance & Essential Materials operează aproximativ 25 de locații din întreaga lume, care produc elementele chimice fundamentale care sunt folosite pentru fabricarea de produse esențiale pentru sectoarele agricol, alimentar, medical, de construcții, auto, electric și de curățare.