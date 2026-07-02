Comerț Western Digital Corp - WDC
Despre Western Digital Corp
Western Digital Corporation este un dezvoltator de dispozitive și soluții de stocare a datelor. Compania dezvoltă, produce, comercializează și vinde dispozitive și soluții de stocare a datelor în Statele Unite și în țări străine prin intermediul personalului de vânzări, dealerilor, distribuitorilor, comercianților cu amănuntul și filialelor sale. Compania oferă o gamă largă de soluții de stocare a datelor, inclusiv dispozitive pentru clienți, dispozitive și soluții pentru centre de date și soluții pentru clienți. Dispozitivele pentru clienți constau în unități de hard disk (HDD) și unități de stat solid (SSD) pentru dispozitive de calcul, cum ar fi computere personale (PC) de birou și notebook, sisteme video inteligente, console de jocuri și set top box-uri. Dispozitivele și soluțiile pentru centrele de date constau în HDD-uri de mare capacitate pentru întreprinderi și SSD-uri de înaltă performanță pentru întreprinderi, precum și în platforme. Soluțiile pentru clienți constau în unități HDD și SSD încorporate în produse de stocare externe și produse amovibile bazate pe flash, care includ carduri, unități flash USB (universal serial bus) și unități wireless.