Comerț Waters - WAT
Despre Waters
Waters Corporation este o companie specializată în măsurători care proiectează, produce, vinde și oferă servicii de întreținere pentru cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC), cromatografia lichidă ultra-performantă și sisteme tehnologice de spectrometrie de masă (MS) și produse de asistență, inclusiv coloane cromatografice, alte produse consumabile și planuri complete de servicii postgaranție. Segmentele companiei includ Waters și TA. Segmentul operațional Waters constă în proiectarea, fabricarea, vânzarea și întreținerea instrumentelor de cromatografie lichidă (LC) și MS, a coloanelor și a altor consumabile de chimie de precizie care pot fi integrate și utilizate împreună cu alte instrumente analitice. Segmentul operațional TA se ocupă cu proiectarea, fabricarea, vânzarea și întreținerea instrumentelor de analiză termică, reometrie și calorimetrie. Instrumentele sale LC și LC-MS sunt utilizate într-o serie de industrii pentru a detecta, identifica, monitoriza și măsura compoziția chimică, fizică și biologică a materialelor, precum și pentru a purifica compușii.