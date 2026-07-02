Comerț Waste Connections - WCN
Despre Waste Connections
Waste Connections, Inc. este o companie de servicii integrate de gestionare a deșeurilor solide care oferă servicii de colectare, transfer și eliminare a deșeurilor nepericuloase, precum și servicii de reciclare și recuperare a resurselor, pe piețele din 44 de state din Statele Unite și șase provincii din Canada. Compania oferă servicii de tratare, recuperare și eliminare a deșeurilor nepericuloase din câmpurile petroliere în mai multe bazine din Statele Unite, precum și servicii intermodale pentru deplasarea containerelor de mărfuri și deșeuri solide în Pacific Northwest. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a cinci segmente geografice: Sud, Est, Vest, Vest, Centru și Canada. Oferă o gamă de servicii comerciale, inclusiv servicii de colectare a deșeurilor comerciale, reciclare comercială, servicii de mărunțire, închiriere de tomberoane, servicii de containere intermodale și servicii de toalete portabile. În plus, compania oferă, de asemenea, servicii rezidențiale, cum ar fi servicii de colectare a gunoiului rezidențial, servicii de îndepărtare a deșeurilor de grădină rezidențiale și servicii de închiriere de tomberoane rezidențiale.