Comerț Warner Music Group Corp. - WMG
Despre Warner Music Group Corp.
Warner Music Group Corp. este o companie de divertisment muzical. Segmentele companiei includ muzica înregistrată și editarea muzicii. Segmentul Muzică înregistrată constă în descoperirea și dezvoltarea artiștilor care înregistrează și în comercializarea, promovarea, distribuția, vânzarea și acordarea de licențe pentru muzica creată de acești artiști. În Statele Unite, activitatea de muzică înregistrată se desfășoară în principal prin intermediul caselor sale de discuri, cum ar fi Atlantic Records și Warner Records. De asemenea, își desfășoară activitatea în domeniul muzicii înregistrate prin intermediul unei colecții de case de discuri suplimentare, inclusiv Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics și Warner Music Nashville. Segmentul Music Publishing se concentrează pe comercializarea, promovarea, distribuirea și acordarea de licențe pentru o anumită înregistrare a unei compoziții muzicale. Operațiunile din domeniul editării muzicale se desfășoară prin intermediul Warner Chappell Music, compania sa globală de editare muzicală.