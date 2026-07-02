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Comerț W.P. Carey Inc. REIT - WPC CFD

71.3+0.81%
The chart shows the WPC stock price data over the last 1 day, with a current price of 71.3, a high of 71.47, and a low of 70.97.
Vânzare

71.14

Cumpărare

71.3

0.16
Redusă: 70.97Ridicată: 71.47
Vânzători:
0%
Cumpărători:
100%
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.. Prețurile acțiunilor sunt orientative și pot diferi de prețurile actuale de pe piață.
Condiții de tranzacționare
Tip
Acest instrument financiar este disponibil pentru tranzacționare prin CFD-uri și Knock-out-uri.
Aflați mai multe despre:CFD-uriKnock-out-uri
Ecart minim0.16
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Marja. Investiția Dvs.
$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.021651 %
(-$1.08)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~$5,000.00

Bani din efectul de levier ~ $$4,000.00

-0.02165%
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Marja. Investiția Dvs.
$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.000571 %
(-$0.03)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~$5,000.00

Bani din efectul de levier ~ $$4,000.00

-0.00057%
Oră ajustare finanțare peste noapte21:00 (UTC)
MonedăUSD
Cantitate minimă tranzacționată0.1
Marjă20.00%
BursăUnited States of America
Comision tranzacționare10%
Prima de oprire garantată
O taxă de oprire garantată a pierderii (GSL) este percepută doar dacă GSL este declanșat. Consultați secțiunea Taxe și Comisioane de pe site-ul nostru pentru mai multe detalii.
1%
Statistici cheie
Închis anterior70.57
Deschidere71.14
Schimbare la 1 an12.99%
Interval zi70.97 - 71.47

Comerț W.P. Carey Inc. REIT - WPC

Despre W.P. Carey Inc. REIT

W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) este un fond diversificat de investiții imobiliare (REIT) administrat intern. Societatea este un proprietar de proprietăți imobiliare comerciale, închiriate pe termen lung, în mod net, unor companii. Proprietățile sale imobiliare includ spații industriale, depozite, birouri, spații de vânzare cu amănuntul și spații de depozitare cu un singur chiriaș. Societatea își gestionează portofoliul imobiliar pentru a monitoriza calitatea creditului chiriașilor și riscurile de reînnoire a contractelor de închiriere. Își desfășoară activitatea prin intermediul a două segmente, și anume Real Estate și Investment Management. Societatea investește în proprietăți comerciale situate în Statele Unite și în Europa de Nord și de Vest. Portofoliul său este alcătuit din aproximativ 1.266 de proprietăți, închiriate net către aproximativ 356 de chiriași. În plus, portofoliul Societății include participații totale sau parțiale în aproximativ 20 de proprietăți în funcțiune, inclusiv 19 proprietăți de self-storage și un hotel. Compania gestionează portofoliile de investiții imobiliare pentru programele gestionate prin intermediul filialelor sale impozabile REIT (TRS).

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Feedback și evaluări ale utilizatorilor

Citiți feedback-ul clienților noștri*, indiferent de nivelul lor de experiență.
2024-12-27
S*** M****

Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!

2023-09-13
I***** B*******

Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila

2025-01-19
G**** A*****

Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.

2025-03-24
Y***** Y*********

E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă

2024-10-06
C*****

Aplicația este bună recomand.

2024-09-23
E***** G********

O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti

2024-12-27
E** T*****

Te învață bine despre investiții și ai profit mult

2025-05-22
c*******

Foarte ușor de folosit aplicația.

2024-12-27
A*****-I******

Îmi place super fain

2024-02-24
I***** A*****

Ușurința aplicației

2023-10-23
D***** A*****

Este foarte bună o recomand

2023-01-13
T****** H*

Excelent! Din toate punctele de vedere.

*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.

4.6
Evaluări și recenzii
4.7
Evaluări și recenzii
4.7
4.6

Trei pași pentru a începe:

1. Creați-vă contul (în funcție de îndeplinirea condițiilor)2. Depuneți bani așa cum doriți3. Tranzacționați când sunteți gata