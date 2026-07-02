Comerț Vor Biopharma Inc. - VOR
Despre Vor Biopharma Inc.
Vor Biopharma Inc. este o companie de terapie celulară în stadiu clinic. Compania este angajată în combinarea unei abordări noi de inginerie a pacienților cu terapii țintite pentru a oferi soluții pentru pacienții care suferă de tumori hematologice maligne. Compania dezvoltă celulele stem hematopoietice modificate (eHSC) candidate la produsele VOR33, VCAR33, VOR33, care, împreună, reprezintă paradigma de tratament pentru leucemia mieloidă acută (AML) și alte afecțiuni hematologice maligne. Platforma Companiei oferă tratament atât pentru transplanturi de celule stem hematopoietice, cât și pentru terapii țintite, cum ar fi conjugatele de medicamente cu anticorpi (ADC), anticorpi bispecifici și tratamente cu celule CAR-T, inclusiv CAR-T CD33. Compania utilizează tehnologia de inginerie genomică pentru a elimina țintele de suprafață CD33 din celulele stem hematopoietice (HSC) pentru a crea VOR33. EHSC-urile companiei, cum ar fi VOR33, sunt concepute pentru a fi utilizate cu produse terapeutice, cum ar fi VCAR33, care ar asigura uciderea specifică a tumorii.