Comerț Vodafone Group PLC - ADR - VOD
Despre Vodafone Group Plc - USD
Vodafone Group Plc este o companie de telecomunicații din Europa și Africa. Compania oferă o gamă de servicii de telefonie mobilă, permițând clienților să efectueze apeluri, să trimită mesaje text și să acceseze date în mod fiabil. Serviciile sale de telefonie fixă includ servicii de bandă largă, televiziune (TV) și voce. Compania operează rețele mobile și fixe în Europa și oferă, de asemenea, conectivitate Internet of Things (IoT), precum și produse de securitate și de asigurare. M-Pesa a companiei este o platformă africană de plăți care oferă servicii de transfer de bani. De asemenea, furnizează o gamă de servicii financiare, precum și servicii de plată pentru întreprinderi și comercianți. Compania operează rețele mobile și fixe în aproximativ 21 de țări și are parteneriate cu rețele mobile în peste 49 de țări. Compania deservește clienți din sectorul privat și public, inclusiv din sectorul auto, sănătate, financiar-bancar, producție, comerț cu amănuntul, transport și utilități. Oferă o gamă de servicii de conectivitate, susținute de rețeaua sa globală dedicată.