Comerț Unum - UNM CFD
Despre Unum
Unum Group este un furnizor de beneficii de protecție financiară în Statele Unite și în Regatul Unit. Printre produsele sale se numără produse de invaliditate, de viață, de accident, de boli grave, dentare și de vedere, precum și alte servicii conexe. Segmentul Unum US este format din asigurări de invaliditate de grup, care includ produse de invaliditate pe termen lung și pe termen scurt, produse medicale de tip stop-loss și servicii de gestionare a concediilor pe bază de comision și servicii administrative (ASO), produse de asigurări de viață de grup și produse de deces accidental și dezmembrare, precum și linii de afaceri suplimentare și voluntare, care includ produse individuale de invaliditate, beneficii voluntare și produse dentare și de vedere. Segmentul Unum International include operațiunile sale din Regatul Unit și Polonia. Segmentul său Colonial Life include produse pentru accidente, boală și invaliditate, care include produsele sale stomatologice și de vedere, produsele de viață și produsele pentru cancer și boli grave. Își comercializează produsele în principal prin intermediul locului de muncă.