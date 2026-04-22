Despre Union Pacific Corp
Union Pacific Corporation este o companie de exploatare feroviară din Statele Unite ale Americii. Societatea își desfășoară activitatea prin intermediul principalei sale societăți de exploatare, Union Pacific Railroad Company (UPRR). Compania leagă pe calea ferată aproximativ 23 de state din cele două treimi vestice ale țării și menține programe coordonate cu alți transportatori feroviari pentru manipularea mărfurilor către și dinspre Coasta Atlanticului, Coasta Pacificului, sud-estul, sud-vestul țării, Canada și Mexic. Mixul diversificat de afaceri al companiei de căi ferate include transportul în vrac, industrial și premium. Transporturile în vrac ale companiei constau în cereale și produse cerealiere, îngrășăminte, alimente și produse refrigerate, precum și cărbune și produse regenerabile. Transporturile sale industriale constau în mai multe categorii, inclusiv construcții, produse chimice industriale, materiale plastice și produse forestiere, printre altele. Expedierile sale Premium includ automobile finite, piese auto și mărfuri în containere intermodale, atât naționale, cât și internaționale.