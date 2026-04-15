Despre TPG Inc.
TPG Inc., fostă TPG Partners, LLC, este o companie globală de gestionare alternativă a activelor. Aceasta este formată din cinci platforme de investiții multiprodus, care includ Capital, Growth, Impact, Real Estate și Market Solutions. Capitalul său este o platformă de investiții de capital privat la scară largă. Printre produsele sale Capital se numără TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners și Continuation Vehicles. Growth este o platformă de investiții în capitaluri proprii și pe piața medie de capital privat. Printre produsele sale de creștere se numără TPG Growth, TPG Tech Adjacencies și TPG Digital Media. Impact este o platformă de investiții de capital privat axată pe obținerea de rezultate atât sociale, cât și financiare. Printre produsele sale de impact se numără TPG Rise Funds, TPG Rise Climate și Evercare. TPG Real Estate este o platformă de investiții imobiliare. Printre produsele sale imobiliare se numără TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus și TPG RE Finance Trust. Produsele sale Market Solutions includ Public Market Investing și Private Market Solutions.